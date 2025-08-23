Jakobsena opět zastavil úraz, po pádu na Renewi Tour má zlomenou klíční kost

„Fabiův návrat k závodění šel dobře a posouval se tak, jak jsme čekali. Páteční pád na Renewi Tour byl ale hodně tvrdý a bohužel skončil frakturou klíční kosti. Večer se podrobil operaci, která dopadla dobře, a nyní se bude zotavovat. Pak sestavíme nový plán, kdy se bude moci zapojit do plného tréninku,“ uvedl týmový lékař Camiel Aldershof.
Jakobsen doufá, že se na kolo vrátí co nejdříve. „Moc jsem si užíval, že jsem zpátky v týmu a dělám to, co mám nejraději - závodím. Tohle je samozřejmě rána, ale doufám, že budu brzy znovu trénovat a pak budeme moci naplánovat případné další závody,“ řekl elitní nizozemský sprinter.
První etapa Kolem Polska skončila hrozivým pádem, Jakobsen bojoval o život
Jeho kariéru narušil v roce 2020 těžký pád v závodě Kolem Polska, kde ho ve spurtu natlačil do bariéry krajan Dylan Groenewegen. Jakobsen utrpěl mnohočetná zranění hlavy a byl v ohrožení života. V nemocnici podstoupil pětihodinovou operaci mozku, následně musel absolvovat i sérii rekonstrukčních zákroků obličeje. K závodění se vrátil po dlouhé rehabilitaci za osm měsíců.