Jakobsenovy trable. Bittnerův sprinterský kolega jde na operaci kyčelních tepen

„Bohužel jsme při testech zjistili, že Fabio má problém s omezeným průtokem, který ho na kole výrazně omezuje. Proto se podrobí operaci a má velkou šanci, že se na kolo vrátí, ale léčba může zabrat celkem dlouhou dobu,“ uvedl týmový lékař Camiel Aldershof.

„Je to samozřejmě velká rána, ale aspoň víme, co mě trápí. Někdy je prostě potřeba udělat krok zpět, abyste mohli potom udělat dva vpřed. A věřím, že přesně to je teď můj případ,“ řekl vítěz bodovací soutěže na Vueltě z roku 2021 Jakobsen, který je v nizozemském týmu kolegou českého spurtéra Pavla Bittnera.

V roce 2020 po hrozivé kolizi s Dylanem Groenewegenem v závěrečném spurtu první etapy utrpěl Jakobsen vážná zranění hlavy a byl dva dny v kómatu. Kvůli mnohačetným zlomeninám v obličeji se v následujícím období podrobil několika rekonstrukčním operacím a po osmi měsících se vrátil do závodního pelotonu.