Forma stoupá od moře. Bikeři Expres CZ Tufo Kolín našli domov v Turecku

Kolínská cyklistika může v létě mít svého zástupce na olympijských hrách v Tokiu. Ale nikoliv v českých barvách. Velkou šanci má ruský biker Timofej Ivanov, čerstvá posila stáje Expres CZ Tufo Kolín.

Ivanov na začátku sezony září na závodech v Turecku, kde našel kolínský klub perfektní podmínky k tréninku. Pozadu za ním nezůstává ani Tereza Tvarůžková, která se díky přívalu čerstvých bodů propracovala už do elitní desítky ženského žebříčku UCI, což je skvělá vizitka. Ruský šampion Ivanov aktuálně patří do dvacítky.

„V létě od nás odešel Tomáš Paprstka, dlouholetá jednička naší stáje. Hledal jsem do kategorie Elite jeho nástupce, závodníka s potenciálem jezdit na špici. Poohlížel jsem se i v Česku, ale od možných kandidátů jsem necítil hlad po zlepšení,“ popisuje šéf kolínského týmu Jan Slavíček, jak se postupně dostal k zahraniční posile.

„Ivanova znám delší dobu. Už předloni jsme se bavili o jeho možném příchodu, ale tenkrát to ještě nedopadlo. Teď už jsme se domluvili. Můžeme si vzájemně pomoci, jeho šance na olympijský start je velká, v Turecku teď dokáže porážet i lidi ze špičky,“ popisuje Slavíček.

Dcera skončila v nemocnici

Ivanov bude o účastnické místo na dálku bojovat s krajanem Antonem Sincovem, proti němuž má nyní zásadní výhodu. V žebříčku figuruje mnohem výše, takže bude mít v klíčových závodech mnohem výhodnější startovní postavení. Což v podnicích cross country horských kol znamená hodně.

„Jeho přítomnost v klubu je skvělá i s ohledem na naše mladé závodníky. Od takového vzoru si toho mohou hodně vzít,“ míní Slavíček.

Třeba v Turecku, kde tým uspořádal společné soustředění. Přímořský vzduch v letovisku Side svědčí formě Terezy Tvarůžkové, Karolíny Bedrníkové či Slováka Mateje Ulíka, který už v žebříčku UCI vystoupal do top 50. „Kemp v Turecku trval sedmnáct dnů, mladí závodníci cestovali za své. Od kadetů po eliťáky nás i se servisem bylo jedenáct. Třeba Tereza a Timofei si ale pobyt prodlužují, na jihu nyní trénují a závodí dlouhodobě,“ prozradil Slavíček. „Podmínky jsou ideální.“

Jak takové cyklistické soustředění v době covidu funguje? Bikeři se musejí otestovat před každou cestou. Přímo na letišti je vyzvedne mikrobus, jímž se přesunou do hotelu, kde to z předchozích pobytů už dobře znají. Poblíž něj jsou dvě tratě, na nichž probíhá příprava. Za dodržování veškerých pravidel nenastal žádný zásadní problém.

A přesto jeden člen výpravy skončil v turecké nemocnici...

„Moje dcera. Sekla s krasobruslením, dala se na cyklistiku a na soustředění měla nepříjemný karambol. Musela na operaci s klíční kostí,“ popsal Slavíček.

První ve druhé lize

I když se kolínskému klubu nyní skvěle daří a stojí si asi nejlépe v historii, rád by se posunul ještě výše. Mezi absolutní extratřídu. „Můžeme teď vyrazit na Světové poháry a bojovat tam o umístění do desátého místa, jsme nejlepší český mančaft. A v mezinárodním měřítku jsme první ve druhé lize,“ pochlubil se bývalý český reprezentant.

Pokud si pomůžeme přirovnáním se silniční cyklistikou, tam vládnou celky ProTour. Na horských kolech patří do podobné smetánky patnáct klubů. A ten kolínský by rád vklouzl mezi ně.

České bikerky Karolína Bedrníková (uprostřed) a Aneta Novotná na trati v Novém Městě

„Stojíme o to, i když je to finančně ještě náročnější. Vidím to jako reálné, že to v příští sezoně jako první český tým dokážeme,“ věří Slavíček. „Je to obrovská motivace, i v našich podmínkách se vytáhnout na špici.“

A ještě dobrá zpráva pro kolínské fanoušky: 8. ledna 2022 se ve městě pojede mistrovství republiky v cyklokrosu.