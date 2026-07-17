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Expert Raboň o Merlierovi i boji sprinterů v kopcích: O odstupu je někdy lepší zalhat

František Raboň
  10:00

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František Raboň vedle svého kola. | foto: Petr EretMF DNES

Podle papírových předpokladů má Tour de France za sebou všechny sprinterské dojezdy. Jejich jasný král? Belgičan Tim Merlier z Quick-Stepu. „V úterním dějství, kdy UAE Emirates jelo neskutečné tempo a on záhy odpadl, jsem si říkal, jestli vůbec dojede do cíle. Ale dojel a teď má tři vítězství,“ komentuje František Raboň ve sloupku pro iDNES Premium. Co na něm vyzdvihuje? Jak hodnotí další sprintery? A jaká vůbec letošní Tour pro největší rychlíky pelotonu je?

Tim Merlier je oprávněným králem letošních sprintů. Jeho rychlost je neuvěřitelná, což ukazuje nejen na Tour, ale po celou sezonu.

Jeho kariéru sleduju poměrně detailně. Dlouho byl totiž v týmu Alpecin, ke kterému mám blízko. Alpecin si ho vytáhl jakožto krosaře, dal mu šanci a vyslal ho do světa silniční cyklistiky včetně Tour. Hned na své první Tour vyhrál etapu, jenže zároveň musel už v devátém dějství odstoupit kvůli celkovému vyčerpání. Tehdy ještě bylo znát, že mu do čistokrevného silničáře chybí výdrž.

Ale dnes? Klobouk dolů.

Psychika hraje velkou roli. Jsem si skoro jistý, že Merlierovi zatajili, jaký šrot UAE jede. Takové tempo by totiž zlomilo každého.

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