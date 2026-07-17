Expert Raboň o Merlierovi i boji sprinterů v kopcích: O odstupu je někdy lepší zalhat

Tim Merlier je oprávněným králem letošních sprintů. Jeho rychlost je neuvěřitelná, což ukazuje nejen na Tour, ale po celou sezonu.
Jeho kariéru sleduju poměrně detailně. Dlouho byl totiž v týmu Alpecin, ke kterému mám blízko. Alpecin si ho vytáhl jakožto krosaře, dal mu šanci a vyslal ho do světa silniční cyklistiky včetně Tour. Hned na své první Tour vyhrál etapu, jenže zároveň musel už v devátém dějství odstoupit kvůli celkovému vyčerpání. Tehdy ještě bylo znát, že mu do čistokrevného silničáře chybí výdrž.
Ale dnes? Klobouk dolů.
Psychika hraje velkou roli. Jsem si skoro jistý, že Merlierovi zatajili, jaký šrot UAE jede. Takové tempo by totiž zlomilo každého.