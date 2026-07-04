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Expert Raboň: Ať je Seixas jako Jílek. Bude letošní Tour nejvyrovnanější?

František Raboň
  12:00

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František Raboň vedle svého kola. | foto: Petr EretMF DNES

Slovinský obhájce Tadej Pogačar, který útočí už na pátý titul, nebo jeho dánský arcirival Jonas Vingegaard? Jak Red Bull zvládne ukočírovat dvojici lídrů? A co devatenáctiletý francouzský supertalent Paul Seixas? Někdejší profesionál a ceněný pomocník cyklistických hvězd František Raboň nabízí pro iDNES Premium svůj pohled na letošní 113. ročník Tour de France.
Tour de France 2026

Je to nějaký ten pátek, co jsem ukončil kariéru, takže Tour už vnímám hlavně jako fanoušek. A musím říct, že se každý rok těším snad víc a víc. Začala pro mě už tento týden, který byl plný oznamování soupisek a designů dresů. Pro někoho ale také bohužel obnášel nezařazení do sestavy či zranění.

Na Tour vždycky miluji, jakou spoustu příběhů nabízí. Sám si je hledám a tvořím si skládačku, na co se budu těšit. Když jsem viděl soupisku EF Education–EasyPost, tak určitě vyhlížím útoky Bena Healyho a Richarda Carapaze. Také mě moc baví Uno-X – v něm konkrétně Magnus Cort, štírek, který se dokáže dostat do úniku. Navíc oznámil, že tohle bude jeho poslední Tour, tak bude mít motivaci navíc.

Naopak nejasná situace panuje v Red Bull–Bora, která má za lídry Remca Evenepoela i Floriana Lipowitze, byť šéf Ralph Denk naznačil, že Evenepoel bude mít asi lehce navrch.

František Raboň

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