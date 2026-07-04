Expert Raboň: Ať je Seixas jako Jílek. Bude letošní Tour nejvyrovnanější?

Je to nějaký ten pátek, co jsem ukončil kariéru, takže Tour už vnímám hlavně jako fanoušek. A musím říct, že se každý rok těším snad víc a víc. Začala pro mě už tento týden, který byl plný oznamování soupisek a designů dresů. Pro někoho ale také bohužel obnášel nezařazení do sestavy či zranění.
Na Tour vždycky miluji, jakou spoustu příběhů nabízí. Sám si je hledám a tvořím si skládačku, na co se budu těšit. Když jsem viděl soupisku EF Education–EasyPost, tak určitě vyhlížím útoky Bena Healyho a Richarda Carapaze. Také mě moc baví Uno-X – v něm konkrétně Magnus Cort, štírek, který se dokáže dostat do úniku. Navíc oznámil, že tohle bude jeho poslední Tour, tak bude mít motivaci navíc.
Naopak nejasná situace panuje v Red Bull–Bora, která má za lídry Remca Evenepoela i Floriana Lipowitze, byť šéf Ralph Denk naznačil, že Evenepoel bude mít asi lehce navrch.