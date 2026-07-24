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Mám štěstí, že tu pořád jsem. Froome exkluzivně: Snad mé děti nebudou cyklisté

Tomáš Macek
Exkluzivně

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Froom za volantem škodovky. Vyhrál Tour de France, Giro i Vueltu a doma má Řád britského impéria. Teď už legendární Chris Froome nemusí hubnout na gramy a potit krev v pyrenejských kopcích. | foto: Škoda Auto

Cestou ke startu 18. etapy v městečku Voiron se zasekl za reklamní karavanou, a na rozhovor proto dorazil s menším zpožděním. Přesto říkal: „Všechny tyhle nové zkušenosti si užívám.“ Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour de France, je zpět. V naprosto odlišné roli.
Tour de France 2026

Naposledy závodil před rokem 10. srpna v etapách Kolem Polska, kde skončil osmašedesátý. Loni mu doběhla pětiletá smlouva ve stáji Israel – Premier Tech. Ještě dlouho poté však nedokázal říci dost, i když zůstal bez týmu.

Až 1. července oznámil v 41 letech ukončení kariéry.

O den později se v Barceloně hlásil do nové práce, byť pouze dočasné. Na Tour se stal ambasadorem firmy Škoda, stará se tu o její hosty.

Jak se vám vede v novém životě?
Skvěle. Vážně skvěle. Být tu se Škodou a částečně i jako divák je pro mě příležitostí připomenout si všechny ty důvody, proč jsem se jako teenager zamiloval do cyklistiky.

Jak to myslíte?
Spoustu let jsem se teď pohyboval na její výkonnostní straně, s veškerou tvrdou prací, oběťmi a riziky, které profesionální závodění vyžaduje. Ale tady ji zase mohu sledovat jako malý kluk, fanoušek. Vidím to nadšení našich hostů. Někteří jsou na Tour poprvé a pozorovat, jak je ten mumraj pohltí, je až zábavné.

Kdysi lidé říkali, že tým Sky je nenasytný a nenechá nic jiným. Jenže to není Tadejův problém. Jasně, jeho věčná snaha vítězit není vůči dalším jezdcům moc milá, ale jsme profisport, ne?

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