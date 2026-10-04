Evropský šampionát ovládl Evenepoel, v těsném finiši porazil Cicconeho

Šestadvacetiletý favorit Evenepoel si dnes vynahradil při absenci domácí hvězdy Tadeje Pogačara, který se rovněž zotavuje ze zranění, zklamání z nedávného světového šampionátu. V Montrealu sice vyhrál časovku, ale v závodu s hromadným startem na nejlepší silničáře nestačil a skončil dvanáctý.
Dnes zlaté ambice potvrdil, byť ho potkal pád a spurt začal lépe Ciccone. V poslední zatáčce si Ital vybojoval vedoucí pozici a ještě 300 metrů před cílem vedl, jenže Evenepoel ztrátu několika metrů smazal a na pásce byl o centimetry dřív.
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„Je to neuvěřitelné. Myslel jsem si, že jsem vyhrál, ale člověk nikdy neví,“ řekl jeden z nejlepších cyklistů posledních let. Loni na ME v dlouhém závodu Evenepoel prohrál zlato s Pogačarem, druhý byl také v roce 2021. Bronz dnes získal další italský cyklista Christian Scaroni.
Vacek o evropský šampionát přišel poté, co si na MS v Kanadě zlomil nos.
Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Lublani - závod s hromadným startem:
Muži elite (196,3 km): 1. Evenepoel (Belg.) 4:16:37, 2. Ciccone stejný čas, 3. Scaroni (oba It.) -59, 4. Skujinš (Lot.) -1:13, 5. Romeo (Šp.), 6. Debruyne (Belg.) oba -1:16, ...51. Neuman -18:03, Černý (oba ČR) nedokončil.
Juniorky (66 km): 1. Ballanová (It.) 1:52:38, 2. Lestradeová (Fr.), 3. Dworatzeková (Něm.) obě stejný čas, ...6. Drhová, 13. Špicarová, 22. Jiroutková všechny -1:34, 38. N. Němcová (všechny ČR) -5:15.