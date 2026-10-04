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Evropský šampionát ovládl Evenepoel, v těsném finiši porazil Cicconeho

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  18:07

Remco Evenepoel pózuje se zlatou medailí z evropského šampionátu. | foto: Belga / Sipa USA / ProfimediaProfimedia.cz

Belgický cyklista Remco Evenepoel má po zlatech z olympijských her i mistrovství světa poprvé také evropský titul. Na trase dlouhé 196 kilometrů z Lublani do Šenčuru vyhrál ve finiši po dramatickém souboji s Italem Giuliem Cicconem. Vítěze musela potvrdit až cílová fotografie. Při neúčasti zraněné české jedničky Mathiase Vacka obsadil Dominik Neuman 51. místo.

Šestadvacetiletý favorit Evenepoel si dnes vynahradil při absenci domácí hvězdy Tadeje Pogačara, který se rovněž zotavuje ze zranění, zklamání z nedávného světového šampionátu. V Montrealu sice vyhrál časovku, ale v závodu s hromadným startem na nejlepší silničáře nestačil a skončil dvanáctý.

Dnes zlaté ambice potvrdil, byť ho potkal pád a spurt začal lépe Ciccone. V poslední zatáčce si Ital vybojoval vedoucí pozici a ještě 300 metrů před cílem vedl, jenže Evenepoel ztrátu několika metrů smazal a na pásce byl o centimetry dřív.

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„Je to neuvěřitelné. Myslel jsem si, že jsem vyhrál, ale člověk nikdy neví,“ řekl jeden z nejlepších cyklistů posledních let. Loni na ME v dlouhém závodu Evenepoel prohrál zlato s Pogačarem, druhý byl také v roce 2021. Bronz dnes získal další italský cyklista Christian Scaroni.

Vacek o evropský šampionát přišel poté, co si na MS v Kanadě zlomil nos.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Lublani - závod s hromadným startem:

Muži elite (196,3 km): 1. Evenepoel (Belg.) 4:16:37, 2. Ciccone stejný čas, 3. Scaroni (oba It.) -59, 4. Skujinš (Lot.) -1:13, 5. Romeo (Šp.), 6. Debruyne (Belg.) oba -1:16, ...51. Neuman -18:03, Černý (oba ČR) nedokončil.

Juniorky (66 km): 1. Ballanová (It.) 1:52:38, 2. Lestradeová (Fr.), 3. Dworatzeková (Něm.) obě stejný čas, ...6. Drhová, 13. Špicarová, 22. Jiroutková všechny -1:34, 38. N. Němcová (všechny ČR) -5:15.

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Tipsport - partner programu
K. Vary vs. PlzeňHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:K. Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 300.00
  • 800.00
Ml. Boleslav vs. LiberecHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Ml. Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • -
  • -
  • -
Muchová vs. SamsonovováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 10. 2026:Muchová vs. Samsonovová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:4, 5:2
  • -
  • -
  • 100.00
Hradec Kr. vs. VítkoviceHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Hradec Kr. vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Olomouc vs. TřinecHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:6
  • 800.00
  • 450.00
  • -
Litvínov vs. KladnoHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Litvínov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.21
  • 6.60
  • 11.00
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