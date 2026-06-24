Nepojedeš doma, nepustíme tě na Tour. Belgická federace pohrozila Evenepoelovi

Belgická federace totiž už dříve oznámila svůj požadavek, aby se všichni profesionální jezdci zúčastnili v neděli národního mistrovství. Neomluvená absence bude trestána devítidenním zákazem startu.
Sankci se nicméně cyklista může vyhnout doložením oficiálního lékařského potvrzení o nemoci či zranění, které by vedení národní federace akceptovalo.
Evenepoel už v květnu avizoval, že mezi ardenskými klasikami a začátkem Tour žádný závod neplánuje a plně se soustředí na přípravu.
Také vedení jeho týmu Red Bull – Bora dalo minulý týden najevo, že než aby jel rovinaté domácí mistrovství na trati z Antverp do Brasschaaatu (240 km), raději bude odpočívat po vysokohorském kempu v Alpách.
Přestože tedy Evenepoelovo jméno figuruje na předběžné startovní listině šampionátu, deník Het Laatste Nieuws na základě dobře informovaných zdrojů tvrdí, že navzdory „výhrůžkám“ federace startovat nebude.
Ovšem rozhodně nemíní přijít ani o Tour.
Nejpravděpodobněji se tedy jeví řešení, že v těchto dnech Evenepoelův tým dodá lékařské potvrzení o jeho drobném zranění či nachlazení.
Co na tom, že všichni budou vědět, že jde nejspíš o indispozici fingovanou.
Požadavkům funkcionářů bude učiněno zadost.
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Na dotazy reportérů, zda taková omluvenka už byla předložena, prozatím sportovní ředitel federace Massimo Van Lancker ani Evenepoelův tým nereagovali.
„Pro omluvu ze šampionátu neexistují žádné výjimky. Mistrovství Belgie je povinné pro každého profesionálního cyklistu bez ohledu na profil tratě nebo na jeho plánované starty,“ řekl však už dříve Van Lancker serveru Wielerflits.
„Každý jezdec obdržel e-mail se všemi informacemi,“ dodal sportovní ředitel federace. „V tomto e-mailu byla uvedena pravidla. Je na každém jezdci, aby tato pravidla znal a respektoval. Jedině pokud máte schválené lékařské potvrzení, vaše absence je oprávněná a sankce se promine. Pokud ne, vaše absence je porušením pravidel a Belgická cyklistická federace podnikne adekvátní kroky. Toto pravidlo nemíníme ani do budoucna měnit, abychom zajistili vysokou úroveň šampionátu.“
Někteří jezdci nicméně v posledních letech zmiňované pravidlo obcházeli v podobě omluvenek na bolavá kolena, záda či krk, nebo záměrně odstupovali předčasně.
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Šestadvacetiletý Evenepoel nezávodil od třetího místa na dubnovém monumentu Lutych-Bastogne-Lutych, které jej příliš neuspokojilo. Vzápětí se rozhodl na dva měsíce vypustit další starty, aby se optimálně připravil na Tour. Na ní má být prvním lídrem týmu Red Bull – Bora, přičemž záložním lídrem bude Florian Lipowitz, loni celkově třetí.
Rovněž loňský belgický šampion Tim Wellens plánoval, že letošní mistrovství vynechá. Ale poté, co belgická federace potvrdila platnost svého pravidla, vedení týmu UAE Emirates změnilo názor a oznámilo, že se zkušený klasikář na start v Antverpách postaví, aby tím eliminovali jakékoliv riziko devítidenního trestu.
Před rokem Wellens belgické mistrovství ovládl:
Pro Pogačarův tým je Wellensův start na Tour klíčový, obzvlášť poté, co série zranění předních cyklistů zdecimovala složení týmu UAE před stěžejním závodem sezony.
Mimo hru se postupně ocitli vrchaři Joao Almeida, Marc Soler a Jay Vine.
Ohrožen byl také start Adama Yatese, jenž musel po těžkém pádu odstoupit z italského Gira, ten však zatím v předběžné nominaci UAE figuruje.
V horách má mít čtyřnásobný šampion Tour Pogačar k dispozici ještě Isaaka Del Tora a Brandona McNultyho.