Kluzký finiš seděl nejvíc van der Poelovi, do čela Tirrena-Adriatika jde del Toro

Van der Poel ovládl etapu, jež po 206 km vyvrcholila ve středověkém toskánském městě San Gimignano. Krátce před cílem cyklisté museli absolvovat zhruba pětikilometrovou pasáž na štěrkových cestách, které byly v dešti kluzké, stejně jako později úzké uličky v historickém centru.
Z tříčlenného spurtu vyšel zkušený van der Poel jako vítěz a nechal za sebou Mexičana Isaaca del Tora a domácího Itala Giulia Peliizzariho. Del Toro převzal průběžné vedení po vítězi pondělní zahajovací časovky Filippu Gannovi.
„Poslední stoupání bylo hodně náročné po dešti, který se spustil půl hodiny předtím, než jsme tam dorazili. Věděl jsem, že tam budou technické pasáže, takže jsem se snažil soupeřům závod co nejvíce ztížit,“ uvedl van der Poel. „Finále bylo nesmírně těžké. Kvůli tomu, jak to bylo kluzké, se skoro nedalo stát v pedálech,“ dodal Nizozemec, který se na italské silnice vydal v rámci přípravy na blížící se monument Milán-San Remo, který loni vyhrál.
Dva čeští účastníci dosud do souboje o přední příčky nepromluvili. Pavel Bittner je průběžně na 73. místě a Jakub Otruba na 81.
Tirreno-Adriatico - 2. etapa (206 km)
Etapový závod ze série WorldTour
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 4:53:23, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 3. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni stejný čas, 4. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -15, 5. Vendrame (It./Jayco AlUla), 6. Pinarello (It./NSN Cycling Team) oba -17, ...75. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -2:59, 126. Otruba (ČR/Caja Rural- Seguros RGA) -4:46.
Průběžné pořadí: 1. Del Toro 5:06:01, 2. Pellizzari -3, 3. Sheffield (USA/INEOS Grenadiers) -13, 4. Hatherly (JAR/Jayco AlUla) -17, 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -18, 6. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -20, ...73. Bittner -3:31, 81. Otruba -5:05.