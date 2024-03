Pogačar vyhrál v Katalánsku druhou horskou etapu za sebou a zvýšil náskok

Pětadvacetiletý Pogačar zahájil sezonu před necelými třemi týdny a už má na kontě tři výhry. Hned na úvod vyhrál klasiku Strade Bianche a nyní v Katalánsku po druhém místu v úvodní etapě následující dvě etapy pokaždé před Landou jasně ovládl.

„Mikel zaútočil první. Předjel jsem ho a viděl jsem, že už máme náskok. Sice jsem si říkal, že je na útok ještě brzy, ale měl jsem dobré tempo a až do dvou kilometrů před cílem se mi tahalo dobře. Pak už to bylo těžší, ale i tak jsem to zvládl dokončit docela dobře,“ řekl Pogačar o svém útoku ve stoupání zhruba sedm kilometrů před cílem.

Český cyklista Jan Hirt, Landův kolega z týmu Soudal-Quick Step, dojel do cíle v Port Ainé na 29. místě s odstupem 5:13 minuty a celkově je jednatřicátý. Sprinter Pavel Bittner se v úterý nevešel do časového limitu a do dnešní etapy už neodstartoval.

Stotřetí ročník závodu zařazeného do kalendáře WorldTour potrvá do neděle.