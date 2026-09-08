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Jacquelinův paralelní vesmír. Oslňuje peloton, o návratu k biatlonu mlží

Alžběta Marešová
  15:30
Biatlonista Emilien Jacquelin v posledních týdnech absolvuje závody s úplně...

Biatlonista Emilien Jacquelin v posledních týdnech absolvuje závody s úplně jinou výbavou, než na kterou je zvyklý. V týmu Decathlon si plní dětský sen. | foto: Profimedia.cz

Emilien Jacquelin vede peloton v závodě Polynormande.
Emilien Jacquelin v singl mix štafetě v Otepää.
Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot z...
Emilien Jacquelin z Francie v akci během biatlonové štafety mužů 4 x 7,5 km....
8 fotografií
Kdo si v minulých dnech zapnul přenos etapáku Kolem Británie, byl možná lehce zmatený z toho, jakého cyklistu vidí na špici pelotonu. Vždyť já ten obličej přece znám… přemítali nejspíš mnozí. Jenže ne s helmou, ale s čepicí, a ne zalehnutého na řídítkách, ale s malorážkou na zádech! Jakkoliv bláznivě to může znít, závod kategorie Pro – tedy stejné jako i Czech Tour – má čerstvě v nohách Emilien Jacquelin, který před pár měsíci získal s francouzskou biatlonovou štafetou olympijské zlato.

Jacquelinovo cyklistické dobrodružství trvá už nějakou dobu. Poprvé výrazně upozornil na svou vášeň na olympiádě, kde závodil s originálním talismanem – slavnou náušnicí legendárního Marca Pantaniho.

Po konci zimní sezony pak přišla senzační zpráva: Francouz místo klasické přípravy biatlonistů stráví léto v development sestavě domácího Decathlonu.

V týmu, kde je průměrný věk závodníků 19,9 let, působil jednatřicetiletý Jacquelin lehce nepatřičně, nicméně zápalem a tréninkovými čísly se svým kolegům snadno vyrovnal. Dokonce strávil vysokohorské soustředění se skupinou závodníků, kteří nyní absolvují Vueltu.

Měsíce dřiny se vyplatily. Jacquelin se představí v profipelotonu

„Fyzicky je na tom fantasticky. Učit se závodit v profipelotonu v jednatřiceti je náročné, on se ale úžasně rychle učí,“ pěl na biatlonistu ódy sportovní ředitel týmu Luke Rowe. A na vedení udělal Jacquelin během menších francouzských závodů takový dojem, že ho poslali ve worldtourové sestavě do Británie.

„Připadám si jako dítě v cukrárně,“ vykládal blaženě Francouz. „Na Filippa Gannu jsem se koukal v televizi, a teď vedle něj závodím. To je neskutečné!“

Zároveň se ale nenechával příliš unést. „Mým cílem je být prostě jedním z balíku a nijak nevyčnívat. Nerad bych někoho v pelotonu ohrozil.“

Emilien Jacquelin vede peloton v závodě Polynormande.

Přestože mezi biatlonisty platí za rebela, který si nedělá hlavu z taktiky nebo z toho „jak by se to mělo dělat“, v pelotonu se rychle adaptoval do role obětavého pomocníka.

„Tolik let jsem žil pod tlakem na vítězství a pódia, byl jsem svým vlastním lídrem. A teď závodím, abychom uspěli jako tým. Pracuju pro ostatní a je to skvělé,“ liboval si. „Tohle je můj dětský sen. Být v pelotonu, bojovat o pozice a pomáhat týmu, jak nejlépe dovedu.“

A pomohl znatelně. Ve třetí etapě slavil vítězství Olav Kooij, ve čtvrté si pro triumf dojel Cees Bol, v té páté přispěl Francouz prací na špici Daanu Hoolemu k posunu na čtvrté místo celkově.

„Závodil jsem po boku Martina Fourcada a Johannese Böa, byl jsem mistr světa ve stíhačce, a teď jsem vyhrál s Olavem Kooijem etapu Kolem Británie. Jako by to byl nějaký paralelní vesmír,“ rozplýval se.

Právě od Fourcada se následně dočkal slov obdivu. „Je skvostné, čeho Emilien dosáhl. Měl toho hodně, co mohl ztratit, byl to velký risk. Oba jsou to vytrvalostní sporty, ale mají spoustu rozdílů a Emilienovi se daří je překonávat obrovskou rychlostí.“

eurosportde

Absolute Maschine! @emilienjck
#cycling #radsport #rad

5. září 2026 v 13:51, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 13:49
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Z původně zkušebního angažmá u development sestavy se zkrátka rychle vyvíjí něco, v co možná na začátku Jacquelin ani nedoufal. A co by ho mohlo v pelotonu ještě nějakou dobu zdržet.

„I když ještě není nic oficiální, na 99 % počítám s tím, že budeme tuhle zimu bez Emiliena,“ prozradil dokonce trenér francouzských mužů Simon Fourcade. „Zrovna si sehnal agenta, zájem o něj může mít hned několik stájí. Moc mu takové dobrodružství přeju.“

Marco, vidíš, jak odvážně závodím? Bronz mířil do nebe. Od Jacquelina k Pantanimu

A podporu má i od ostatních členů týmu. „Emilien si vytyčil velkou výzvu, ale zatím ji zvládá naprosto bravurně. A zdá se, že ho to ohromně baví,“ všiml si Emilien Claude.

Přestože momentálně ohledně svého návratu na lyže Jacquelin úspěšně mlží, ani on není odolný vůči vábení domácích olympijských her ve francouzských Alpách a rád by se jich účastnil.

Ale jak stráví necelé čtyři roky, které do nich zbývají – to bude možná mnohem pestřejší, než jak by si kdokoliv letos v olympijské Anterselvě pomyslel.

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