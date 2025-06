Autor: iDNES.cz , ČTK

Cyklokrosař Emil Hekele měl další pozitivní dopingový nález. Za druhé provinění má zastavenou činnost na osm let do roku 2033. Ve vzorcích, které bývalý český šampion odevzdal mimo soutěž loni 18. prosince 2024, byla nalezena zakázaná látka erythropoietin (EPO). Uvedl to cyklokrosový svaz na svém webu.