Měsíce dřiny se vyplatily. Jacquelin se představí v profipelotonu

Na přelomu července a srpna už Jacquelin objel dvě klání národní úrovně – v jednom se dokonce jen těsně nevešel do první desítky, nyní se představí i v profesionálním pelotonu.
Nejprve ho příští neděli čeká jednodenní Polynormande a pak 18. srpna další podnik evropského okruhu, čtyřetapový závod Tour du Limousin.
„Jsem si vědom šance, kterou jsem dostal,“ řekl Jacquelin, jenž během biatlonové kariéry vybojoval také čtyři medaile na olympijských hrách včetně letošního zlata se štafetou.
Aby se připravil na závody na kole, absolvoval od konce března během přípravy v Alpách 7330 kilometrů a zdolal 134 tisíc výškových metrů.
Nominaci na oba srpnové závody bere jako odměnu za několik měsíců tvrdé dřiny. „Během nich jsem ze sebe vydal všechno, abych byl na tento okamžik připravený,“ dodal. Novou výzvu prý přijal proto, aby si rozšířil obzory a vystoupil z komfortní zóny.
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Ještě blíž Pantanimu. Jacquelin překvapuje přestupem: z biatlonu se vrhá na cyklistiku
Jeho idolem je zesnulý italský cyklista Marco Pantani, vyhlášený vrchař, který během jediného roku (1998) dokázal celkově vyhrát Giro d’Italia i Tour de France. Při únorové olympiádě závodil Jacquelin se stříbrnou náušnicí, jež kdysi Pantanimu patřila.
Až si prožije cyklistické dobrodružství, vrátí se Jacquelin v zimě k biatlonu. Světový pohár začíná 26. listopadu ve finském Kontiolahti.