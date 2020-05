První start? Možná v Rumunsku, říká šéf elitní české cyklistické stáje

Už několik sezon nejlepší domácí tým sice na přelomu února a března stihl dva závody v Chorvatsku, ale od té chvíle vyhlíží, kdy bude letošní sezona obnovena.

„Zatím to vypadá, že bychom měli poprvé závodit na začátku července v Rumunsku, i když v současné situaci se nedá říct nic na sto procent,“ říká ředitel týmu Elkov Kasper Vladimír Vávra.

Máte nějaké informace, že by právě tamní pořadatelé mohli už za měsíc a půl závody uspořádat?

Máme. Pořadatelé se nám ozvali, že přípravy probíhají, že mají požehnání ze strany úřadů, aby se jelo. Pokud to dopadne, tak tam asi sezonu znovu odstartujeme, i když pochopitelně ještě musíme na definitivní rozhodnutí počkat. Není totiž jisté, jak to bude s cestováním, s karanténami a dalšími opatřeními.

Pokud vše dopadne dobře a závodit se bude moci, pojedete?

Pokud to pro nás bude schůdné, tak ano. Měli bychom tam jet dva etapové závody, jeli by asi všichni kluci a prostřídali by se.

Jak vůbec vypadá v současnosti váš závodní kalendář? Cyklistická federace UCI vydala nový kalendář s novými termíny, to se ale týká stájí nejvyšší kategorie WorldsTeam, zatímco vy jste ve třetí kategorii tzv. kontinentálních týmů.

U nás je to tak, že původní kalendář zůstává a jen se postupně ruší závody. UCI zrušila veškeré závody do konce června, dál to zatím není, i když některé státy už ruší závody i v následujících týdnech a měsících.

Co vám například vypadlo?

V posledních sezonách jsme měli možnost hodně závodit třeba ve Francii a už dnes víme, že se nebude závodit v Alsasku, kde jsme měli jet na konci července. Něco sice možná zůstane, ale těžko říct, jak moc toho bude.

Co závody v Česku, jak to vypadá s jejich kalendářem podle vašich informací?

Tady rovněž platí stávající kalendář, který byl stanovený před sezonou. Z něj vyplývá, že by se nás poprvé mohl týkat závod Českého poháru v Záboří, který se má jet v první polovině července, následovat by mohly Lidice, Vysočina či Czech Cycling Tour.

Do odložených závodů patří i republikový šampionát, který měl váš klub spolupořádat v Opočně. Máte informace, jak to s letošním, stejně jako v posledních letech společným šampionátem pro Česko i Slovensko, dopadne?

Zatím se neví, my bohužel nebudeme schopní srpnový termín, na který domácí šampionáty UCI posunula, uspořádat. Proto jsme našemu svazu navrhli, že společný šampionát uspořádáme příští rok. Ostatně zůstává otázkou, zda vůbec půjde společný šampionát uspořádat, jak to bude s případnou účastí diváků, co možná karanténa závodníků a tak dále. Podle našich informací se Slováci možná pokusí uspořádat jen svůj vlastní bez nás.

V posledních sezonách jste patřili mezi nejlepší evropské týmy vaší kategorie, také letos slibovala a slibuje složení týmu, že byste se měli prosazovat nejen doma, ale i v zahraničí. Jak závodníci berou současnou situaci, kdy mohou jenom trénovat?

Jako cyklisté to měli oproti jiným přece jen jednodušší v tom, že v tréninku nebyli nijak výrazně omezeni. Na druhé straně už to trvá přece jen dlouho, navíc není úplně jisté, kdy se závodit začne.

Startovacím bodem by opravdu mohl být červenec, co do té doby, aby závodníci do sezony vstoupili v co možná nejlepší formě?

Trochu nám pomáhá zmírňování současných opatření, už se nemusí trénovat jednotlivě, proto jsme třeba na poslední květnový týden připravili soustředění celého týmu, které proběhne v Hradci Králové. Na závodnicích je vidět natěšení, pokud se začne, podle mě budou v dobré formě, jsou v pohodě.

I pokud sezona začne, dávat si nějaké cíle je asi přece jen v této chvíli těžké. Jedním z hlavních předsezonních bylo, aby se někdo z vašich borců nominoval na olympijské hry, případně na mistrovství světa. Tohle je teď asi hodně na vodě?

V případě olympiády úplně, mistrovství světa je také nejasné. Mělo se jet na konci září ve Švýcarsku, ale podle nového kalendáře to bude asi těžko možné, zvažují se prý různé varianty. Třeba i ta, že by se jelo v mnohem pozdějším termínu třeba v Kataru.