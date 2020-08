Drsná cyklistika v Polsku. Někde by šly testovat off-roady, popisuje Kaňkovský

V jedné z etap si mohli vybrat, jestli dorazí do cíle, protože její výsledky se vzhledem k neobvyklosti tratě do celkového hodnocení nezapočítávali. V jedné zase dojeli bez doprovodného vozu, který zastavil defekt hned na dvou kolech.



„Věděli jsme, do čeho jdeme, a počítali s tím, že to bude těžké a neobvyklé, ale tohle předčilo naše očekávání,“ řekl cyklista hradecké stáje Elkov Kasper Alois Kaňkovský po etapovém závodě, o němž se nejen mezi silničáři bude mluvit spíše v souvislosti s tím, po čem se jezdilo, než kdo ho vyhrál.

Jelo se v Polsku v okolí Varšavy a název Bitva u Varšavy 1920 a trať měly společně s velkou společenskou prestiží, kterou dodávala i účast vysokých polských činitelů, připomenout stoleté výročí slavné bitvy, v níž Poláci zastavili útok ruských bolševiků na Varšavu.

„Závod byl zorganizovaný perfektně a je strašně fajn, že v Polsku, zvlášť v této době, tolik závodů je. Na druhé straně tohle už někdy bylo na úkor závodníků. A nejvíc nešťastní z toho asi byli mechanici, materiál trpěl,“ popisuje zkušený borec hradecké stáje Elkov Kasper své zkušenosti ze závodu, který hradecká stáj absolvovala ve druhé polovině minulého týdne.

Peloton se doprovázen oblakem prachu řítí jedním z úseků etapového závodu Bitva u Varšavy 1920, na kterém polští pořadatelé připravili podobných netypických záludností hned několik.

Že budou na trati úseky, na nichž se pojede po nezpevněných cestách, týmy dopředu věděly. Hned první etapa ale ukázala, že to nebude tak jednoduché. Štěrkové úseky - a někde ani to ne - způsobily, že některé týmy ve druhé etapě odmítly po některých úsecích jet.



Dopadlo to tak, že pořadatelé etapu několikrát přerušili a cyklisty přes nebezpečné úseky téměř doslova převedly, navíc byly výsledky anulovány a dojezd do cíle byl dobrovolný. Přesto i v dalších částech etapového závodu na závodníky zbylo dost neobvyklého. „Některé cesty byly jak po bombardování a směle by se na nich mohly testovat off-roady,“ popisuje neobvyklé zážitky Kaňkovský, „měli jsme třeba ze čtyřproudé silnice na jeden takový úsek přímo najet, zkuste to, když jedete třeba šedesátkou.“

Přesto všechno byl polský závod i o výsledcích, ve výborné konkurenci, jako tradičně v Polsku, se borci hradecké stáje neztratili. Několik etapových umístění v první desítce, třetí místo Dominika Neumana v závěrečné etapě a dvanáctá Jana Bárty v celkové klasifikaci nejsou špatným vysvědčením. A mohlo být i lepší, kdyby v nepravou chvíli nezasáhla právě nevyzpytatelnost tratě.

Závěr třetí etapy měl tým výborně rozjetý, navíc na špici právě Kaňkovského, elitního spurtéra. „Jenomže asi tři kilometry před cílem jsem měl defekt a bylo po nadějích,“ mrzí jej.

Ostatně aby bylo patrné, co všechno závod v Polsku obnášel, je dobře přidat k předešlému odstavci ještě dovětek: závodníci Elkov Kasper jen v této etapě museli desetkrát měnit kola, přitom etapa měřila jen 134 kilometrů.