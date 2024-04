Zatím to vypadá, že na tom jsme dobře, říká trenér hradeckých cyklistů Fiala

„Vždycky se dívám, jakou formu kluci mají tak po měsíci a půl od prvních závodů. Pokud jde nahoru, je to dobré. A letos to zatím vypadá, že většina z nich na tom dobře je,“ říká trenér hradecké stáje Otakar Fiala před zítřejším a nedělním podnikem, které nejen podle místa konání nesou přízvisko „peklo severu“.

Vidět jste byli hlavně ve Francii, kde jste v etapových závodech dokázali proniknout mezi nejlepší a připsat si důležité body do žebříčku UCI (Mezinárodní cyklistické federace - pozn. autor). A to poté, co tým prošel poměrně značnou generační výměnou. Spokojenost?

Zatím opravdu ano. Po minulé sezoně nás někteří zkušenější borci opustili, šli jinam. My jsme vsadili na ty, co u nás jezdit chtějí, a zatím to funguje velmi dobře. Jsme až překvapení z toho, jak proběhla příprava, v jaké atmosféře a jak se tým dal dohromady, a na výsledcích je to vidět.

Už loni byl znát odchod některých zkušených cyklistů, letos tento trend pokračoval. Bude následovat návrat k mladým?

Poměrně nedávno jsme měli tým vyzrálých jezdců, nyní přišel čas dát dohromady mladé jezdce, dát jim šanci a zkusit je posunout na pozice těch, kteří odešli. Není to pro nás nic nového, v minulosti jsme něco podobného už zažili. Věříme, že to je správná cesta.

Už od začátku sezony vám nejvíc bodů do žebříčku UCI za podpory týmu získává Lukáš Kubiš, který do vaší stáje přišel v zimě. Jak hodnotíte jeho první závodní týdny ve vašem dresu?

Věděli jsme, že bereme velmi dobrého cyklistu pro finiše etap, což potvrzuje. Nejlépe to ukázal nyní ve Francii, kdy se v jednotlivých etapách prosadil i mezi tři nejlepší. Na úvod sezony má velmi dobrou formu, přitom když se podíváte na jeho loňské výsledky, kdy jezdil ještě za slovenský tým, ty ve druhé části sezony měl lepší než v první. Ukázal to třeba Okolo Slovenska, kde se umísťoval mezi kvalitními závodníky hodně vysoko.

Takže nová jistota, kterou jste před několika málo lety řadu sezon měli v Aloisu Kaňkovském?

Ten byl možná o něco rychlejší, Kubiš je zase všestrannější.

Přitom asi hodně záleží i na podpoře družstva.

S tím souhlasím, k těm nedávným ve Francii mu hodně pomohl Michael Boroš, který začal závodit po vydařené cyklokrosové sezoně. Předtím se týmu Kubišovi závěrečný finiš rozjet nedařilo, Boroš to umí. V ostrém tempu, které se jede v závěrech závodů, umí ho udržet a Kubišovi tak výrazně pomoci.

Boroš patří k málu zkušenějších borců ve vaší sestavě, jak na tom je po náročné zimní části?

Hlavně dobře psychicky, protože cyklokrosová sezona mu vyšla velmi dobře, terén mu sedl, což korunoval výsledkem na mistrovství světa v Táboře. Když k nám před více než dvěma lety přišel, mnozí pochybovali, ale on ukázal kvalitu. A šampionát je toho důkazem, tam mu to vyšlo. V podmínkách, v nichž se mu závodí asi nejlépe.

Co mladí?

Musíme respektovat, že chvíli trvá, než si na trénink a závodění na takové úrovni zvyknou. Někteří se ale ukazují velmi dobře, velkou kvalitu předvádí hlavně Přidal, je to velký talent.

Nyní vás čeká první ostrá domácí konfrontace především s jezdci tmu ATT Investments, asi největšího domácího konkurenta, v jehož řadách závodí několik bývalých vašich jezdců. Jak první konfrontaci vidíte?

Na každé straně bude stát deset borců. K tomu třeba i rakouský tým, což je jen dobře, protože to nebude jen o nás dvou. Uvidíme.

Dá se srovnat kvalita obou zřejmě nejlepších domácích družstev?

Asi dá, ale v domácích závodech je to trochu jiné. V nich všichni čekají, co uděláme, je na nás, aby se jelo tempo. V zahraničí je to jinak, tam se v konkurenci řady kvalitních stájí o tempo starat nemusíme, jde o výkonnost, zda se udržíte. Je to jiné závodění a myslím si, že tam jsme na tom velmi dobře, tohle našim cyklistům vyhovuje. V tom na ATT neztrácíme.