Cyklistický lídr počítá změny, ale slabší se před příští sezonou necítí

K očekávaným změnám došlo právě i díky úspěchům, ke kterým se borci hradecké třetidivizní stáje v minulých měsících dopracovali. O patro výš tak míří letošní domácí šampion Michael Kukrle, který mimo jiné také zaujal dlouhatánským únikem v závodě na olympijských hrách v Tokiu. Závodit bude za druhodivizní ruský Gazprom, v němž ještě letos jezdil například i Roman Kreuziger.

Podobným případem jako Kukrle je i Michal Schlegel, borec, jenž před příchodem do Elkovu jezdil ve stáji nejvyšší kategorie WorldTour. Nově zkusí štěstí ve španělské druhodivizní sestavě Caja RuralSeguros RGA. Také on se nominoval do Tokia, ale kvůli pozitivnímu testu na covid-19 nakonec závodit nemohl.

„Oba ukázali letos dobrou výkonnost, nikdy jsme našim borcům nebránili v tom, aby se posunuli výš,“ komentoval jejich odchod Vávra.

V hradecké stáji po dlouhých letech skončil také vyhlášený spurtér Alois Kaňkovský, osmatřicetiletý bývalý výborný dráhař se rozhodl ukončit kariéru.

Konečně čtvrtým odcházejícím je Petr Kelemen, který se rozhodl po ročním angažmá v Hradci pro švýcarskou třetidivizní stáj Swiss Academy.

Zatím tři nováčci, ve hře ještě jeden

Hradecký tým už zná tři jména, která odcházející nahradí. Sprinterské závěry závodů by nově po Kaňkovském měly připadnout Danielu Baborovi. Dvaadvacetiletý borec, jenž přichází z týmu Tufo Prostějov, patří ke špičkovým dráhařům, navíc i na silnici se může chlubit velmi slušnými výsledky.

„Podle našeho názoru už nyní patří k nejrychlejším borcům českého pelotonu,“ uvedl Vávra k cyklistovi, který v této sezoně například vyhrál jednu etapu závodu Okolo Rumunska a který bude i v hradecké stáji dál závodit na dráze.

Z prostějovské stáje přichází letos ještě junior Filip Reha. Třetím nováčkem je Tomáš Obdržálek, stejně jako Babor a Reha borec, jenž má cyklistickou budoucnost před sebou.

„Máme dobrou zkušenost s mladými, většinou jim hodně pomůže už i možnost trénovat v našem kolektivu, což je posouvá nahoru,“ poznamenal manažer, který připustil, že do týmu přibude ještě jeden závodník a tím bude kádr pro příští rok kompletní.

Přes řadu změn se Vávra nebojí, že by tým měl být v nové sezoně slabší než v předcházejících: „Zůstal zkušený Bárta, určitě ještě výš se znovu posune Otruba, zlepšení je vidět na Zahálkovi, jsou tu bratři Ťoupalíkové.“

Hradecká stáj patří už několik let mezi špičkové třetidivizní týmy. V právě skončené sezoně obsadil v jejich celoevropském i celosvětovém žebříčku druhou příčku za polskou stájí Mazowsze Serce Polski, o síle družstva svědčí i to, že v kompletním žebříčku, tedy i se stájemi druhé divize a kategorie WorldTour Elkovu patří místo ve čtvrté desítce pořadí.