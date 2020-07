Elitní cyklisté z Hradce závodí, ale jsou opatrní. Vědí, co hrozí

K tomu i k nim určitě doléhaly zprávy o tom, že se situace ohledně koronaviru nevyvíjí v některých evropských zemích či oblastech právě nejpříznivěji.



Přesto ředitel hradecké cyklistické stáje Elkov Kasper Vladimír Vávra považuje účast týmu na letošním ročníku Sibiu Tour v Rumunsku za krok správným směrem.

Ve druhém zahraničním závodě po restartu sezony sice na rozdíl od nedávného polského Okolo Mazovska borci třetidivizní stáje neovládli kategorii jednotlivců, ale v mnohem silnější konkurenci, v níž nechyběli ani stáje nejvyšší kategorie WorldTour, byl tým výrazně vidět.

Elkov Kasper na Sibiu Tour Etapový závod 1. kategorie UCI v Rumunsku.

Hradecká stáj tam závodila v konkurenci, v níž nechyběly ani stáje nejvyšší kategorie WorldTour.

Hodnocení jednotlivců ovládli dva Rakušané z jedné z nich -Bora hansgrohe. Vyhrál Mühlberger před Konradem.

Nejlepším z týmu Elkov Kasper byl Karel Hník na 13. místě, když se o místo v první desítce připravil 46. místem ve vrchařské časovce, předposlední části závodu.

Nejlepší umístění z hradecké stáje vybojoval Adam Ťoupalík, který dojel v prologu i v poslední etapě čtvrtý, pátou příčku přidal ve 2. etapě.

Hradecká stáj v závodě ovládla hodnocení družstev, druhá skončila italská Vini Zabu - KTM.

„Kluci zajeli výborně, škoda jen, že se v jednotlivcích nepodařilo udržet umístění v první desítce,“ zhodnotil Vávra první velký závod cyklistického programu UCI, v němž se Elkov Kasper prezentoval tak dobře, že hodnocení týmů ovládl, byť proti sobě měl velmi zvučnou konkurenci.



Než se dostaneme k výsledkům, řekněte, jestli jste při zprávách z Evropy neměli pochybnosti zda do zahraničí vycestovat?

Samozřejmě že dění sledujeme a není to jednoduchá situace. Konkrétně ale v tomto případě jsme měli dostatek informací. Komunikovali jsme s českým velvyslanectvím v Bukurešti, dvakrát denně jsme byli v kontaktu s pořadateli a potvrdily se informace, že jde o téměř nezasaženou oblast. A my jsme závodit chtěli.

Snímky ze stupňů vítězů týmů, na nichž vaši borci stojí s rouškami, naznačují velkou opatrnost...

Tohle je ale nařízení cyklistické federace UCI, podobně na tom byla i záležitost s jídlem, s tím pořadatelé moc dělat nemohli.

Pojďme k samotnému závodu. V každé z etap jste byli hodně vidět, vyhráli jste hodnocení týmů, takže spokojenost?

S výkony ano, jak už jsem říkal. Škoda jen, že Karel Hník neudržel ve vrchařské časovce umístění v první desítce průběžného hodnocení. Byla sice náročná, ale závěr už byl spíše pro časovkáře, což mu nesedělo. Sice ho výborným výkonem zastoupil Michael Kukrle, který ve skvělé konkurenci právě v časovce v první desítce skončil, ale Hníka jeho výsledek odsunul do druhé.

Sibiu byl vlastně první opravdu větší etapový závod restartované sezony, jaký z vašeho pohledu byl?

Pro nás výborný v tom, že jsme mohli závodit v takové konkurenci, ostatně první dvě místa v hodnocení jednotlivců obsadili borci prvodivizní Bory a to mluví za vše. Vedle konkurence bylo přínosem i to, na jaké trati se závodilo. Byla hodně náročná, třeba pětadvacet kilometrů dlouhý kopec, který závodníci vyjížděli, takový se u nás nevidí.

Sezona se pomalu rozjíždí, vaši borci na začátku jejího restartu ukázali dobrou formu. Co dál?

Měli jsme jet nyní Vysočinu, ta ale byla zrušena, takže už se soustředíme na Czech Tour, to je v této fázi sezony závod, který je pro nás hodně důležitý. A pak už to půjde rychle za sebou, nechybí domácí šampionát, někteří naši jezdci by se měli zúčastnit evropského šampionátu, čeká nás několik etapových závodů různě po Evropě, některé i první kategorie UCI, na jeden bychom se v první polovině září měli znovu vydat do Rumunska.

Předpokládám, že je pro vás asi nejdůležitější, že se vůbec může závodit. Je to v souvislosti s koronavirem o hodně komplikovanější?

Určitě ano. Jsme povinni před závodem absolvovat testy na COVID19, nesmějí být starší než 72 hodin. Před mistrovstvím republiky nás budou čekat dokonce dva, jeden šest dnů a druhý 72 hodin před startem. Není to právě nejlevnější záležitost, v Rumunsku nás bylo deset, na Czech Tour nás bude třináct, máme spočítáno, že vše vyjde možná až na 200 tisíc korun.

Co závodníci? Hodně záleží na jejich ukázněnosti.

Moc dobře vědí, o co jde a co hrozí. Máme výhodu v tom, že se dá trénovat individuálně a pak jsou doma. A oni se snaží sami na sebe dávat pozor, moc dobře vědí, že případná nekázeň, která by tým poslala do karantény, by s velkou pravděpodobností znamenala pro tým konec sezony.