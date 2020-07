Konečně restart. V Polsku jsme byli vždycky na bedně, těší se Kaňkovský

Tohle nadsazené konstatování začne odbourávat příští týden, kdy se konečně, stejně jako jeho kolegové z hradecké stáje, v Polsku snad definitivně vrátí do závodního kolotoče.

„Tam jsme byli snad vždycky na bedně,“ říká špičkový český spurter před očekávaným etapovým podnikem Okolo Mazovska, který bude pro něj i pro celou hradeckou stáj prvním závodem z kalendáře po vynucené koronavirové pauze.



Když jste před rokem plánoval, kdy se vrátíte, asi se nedalo předpokládat, že za třináct měsíců nasbíráte startů tak málo.

To asi nikdo. Původně se nevědělo, jestli nějaké závody stihnu ještě v minulé sezoně, nakonec jsem něco málo jel, třeba Okolo Slovenska, ale pak už se čekalo na letošní sezonu.

Začala obvykle, jak jste se po tak vážném zranění a přece jen delší pauze než obvykle cítil?

Začátek vypadal super - všechna soustředění i tradičně úvodní závody v Chorvatsku. Jenomže pak se všechno zastavilo a nezbylo než trénovat.

Teď by to mělo skončit a měl by začít normální závodní kolotoč. Hodně velké nažhavení?

Tak bych to asi neřekl, ale těšíme se hodně, přece jen pouze trénink, byť v poslední době zpestřený některými domácími závody, není to pravé. Hlavně teď půjde o to, abychom do toho vstoupili dobře, bude to zvláštní sezona.

Program týmu Elkov Kasper Letos odjeté závody 29. 2. Winter Cycling Camp Poreč

4. 3. Umag Trophy

8. 3. Poreč Trophy

9. 6. Lopatárna Plzeň (vyhrál A. Ťoupalík)

11. 6. Slovenský pohár (vyhrál Kaňkovský)

20. 6. Krakonošův cyklomaraton (vyhrál A. Ťoupalík)

Červencový program 15. - 18. 7. Okolo Mazovska

18. 7. Český pohár Záboří

19. 7. Lidice

23. - 26. 7. Sibiu Cycling Tour v Rumunsku

26. 7. GP Kranj, Slovinsko

30. 7. - 2. 8. Vysočina 2020

Bude hlavně krátká.

Právě proto. Závodů nebude zdaleka tolik jako v minulých letech, takže půjde o to udržet formu prakticky po celou dobu, která do konce sezony bude zbývat.

Vedle několika závodů na silnici, na které byste se v případě, že by koronavirus nepřišel, asi nedostali, jste se tento týden se svým stájovým kolegou Františkem Sisrem připravovali na Polsko i závodem na dráze. V Brně jste si v třídenním klání 500+1 kolo připomněl svoji úspěšnou dráhařskou minulost. Jaké to připomenutí bylo?

První asi po dvou letech, kdy jsem na dráze nezávodil. Jsem rád, že jsme to absolvovali. Jednak to bylo dobré na rozzávodění, jednak tam byla super atmosféra a díky tomu, že nebylo kde závodit, také hodně soupeřů, na startu bylo sedmdesát jezdců.

Předpokládám, že dobrý výsledek nebyl pro vás tentokrát to hlavní.

Přesně tak. S Frantou Sisrem jsme k tomu měli kladný přístup v tom smyslu, že jsme se chtěli nejen rozjet, ale také pomoci k tomu, aby vyhrál někdo z našich českých kolegů. To se však kvůli poslední etapě nepovedlo.

A váš pocit ze závodění?

Dobrý, i když jsem na start chodil po dvou až tříhodinovém tréninku. Pravda je, že první den jsme se spíše rozjížděli, ale lepšilo se to a rozhodně jsem si odvezl kladné vzpomínky. Třeba i proto, že jsem si nakonec mohl dovolit tak těžký převod, jaký jsem nejezdil ani v nejlepší formě. Snad to je dobré znamení, síla je, teď ještě k tomu přidat ten sprinterský šmrnc.

Ten jste v Polsku v minulosti uplatňoval měrou vrchovatou hlavně v jednorázových závodech, o které jste ale letos přišli. Podobně to ale bylo i na Mazovsku, kde jste jako tým, jak jste říkal, byli v posledních letech vždycky na bedně. Co letos?

To se uvidí, ale věřím, že budeme také. Kluci v posledních dnech jezdili hodně do rychla, já si zaspurtoval v Brně, mohlo by to být dobré, pojedeme v silné sestavě.

Původně jste měli v rumunském Sibiu začínat právě v těchto dnech, ale pořadatelé závod odložili na druhou polovinu července a bude výborně obsazený. Co vy?

Já ne, to bude pro kluky, několikrát se tam pojede dvacetikilometrový kopec. Budu jezdit doma, pojedeme se zbytkem týmu Vysočinu a některé další závody.

V Sibiu bude skvělá konkurence, vytěží z toho, že se opožděná sezona teprve rozbíhá.

O to to bude pro kluky těžší, na druhé straně skvělá příležitost se v takové konkurenci ukázat. Měly by jet čtyři týmy kategorie WorldTour, tam udělat dobrý výsledek by bylo super a o to cennější. Pojede tam silná sestava.

Co se dá čekat od hodně zvláštní sezony?

Těžko říct. Loni jsme byli mezi špičkou kontinentálních týmů, rádi bychom to zopakovali, ale vlastně ani nevíme, jak se výsledky budou letos počítat.