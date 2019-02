Rychlík Viviani změnil, co se mu nelíbilo - vyhrál Evansův závod

Devětadvacetiletý italský šampion porazil ve finiši po 164 km za pomoci svých kolegů z týmu Decuninck-Quick Step domácího Caleba Ewana.

Viviani tak na Cadel Evans Great Ocean Road Race vylepšil loňské druhé místo, jež mu kazilo jinak skvostnou sezonu s 18 triumfy.

„Vždycky, když se mě lidé ptají na můj úžasný rok 2018, vzpomenu si na dvě druhá místa, která se mi nelíbí - tady a na Gent-Wevelgem. Tohle je ideální start do sezony,“ uvedl olympijský vítěz v dráhovém omniu, jenž minulý týden vyhrál v Austrálii úvodní etapu Tour Down Under.

Její celkový vítěz Daryl Impey z JAR skončil v neděli třetí.