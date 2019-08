Viviani už nebude parťákem Štybara s Vakočem, míří do Cofidisu

Třicetiletý Viviani bude mít ale i nadále v roli pomocníka k ruce o čtyři roky staršího krajana Fabia Sabatiniho, který odejde s ním.

„Dres Cofidisu patří mezi ty nejstarší a nejtradičnější v pelotonu. A jsem hrdý, že ho budu moct nosit. Moc si vážím toho, jak mi tým věří, což nejlépe vystihuje, že přivedli také mého kamaráda Fabia,“ pochvaloval si Viviani, jenž vyhrál jednu z etap letošní Tour de France.

Celkem si pak Viviani, který jezdil v minulosti i za tým Sky (dnešní Ineos), připsal v dosavadním působišti za letošek osm vítězství. Daří se mu tak navázat na skvělou minulou sezonu, kdy uspěl dokonce osmnáctkrát. Z toho opanoval čtyři etapy na Giru d’Italia a další tři na Vueltě.

„Když se podíváme na mé cíle pro příští sezonu, tak i když se mi podařilo vyhrát letos, opravdu moc bych chtěl vyhrát další etapy na Tour. Mám takový pocit, že bych to mohl dokázat. A co se klasik týká, jsou tu dvě, o nichž sním, že je vyhraju: Milán-San Remo a Gent-Wevelgem. To jsou hlavní cíle s Cofidisem na příští sezonu,“ řekl Viviani.

Na sestavení přesnějšího kalendáře si bude muset ale teprve počkat. I kvůli tomu, že není zatím jasné, kam bude Cofidis patřit. Od roku 2010 je mimo první ligu, ale touží se do WorldTour vrátit. A tyto ambice dohoda s Vivianim jen umocňuje.

Cofidis má na příští rok zažádáno o licenci do WorldTour, ale dostane ji jen v případě, že současnou sezonu zakončí jako jeden z nejlepších 18 týmů světového žebříčku Mezinárodní cyklistické federace (UCI).

Jako prokontinentální tým nedostává automaticky pozvánku na závody Grand Tours, přesto patří mezi pravidelně zvané stáje na Tour i Vueltu.