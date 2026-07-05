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Z Bilbaa na start rovnou na kole, jizvy jako toreadoři. El Cojo, první Španěl na Tour

Michal Koubek

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Vicente Blanco přezdívaný El Cojo. | foto: https://aboutbasquecountry.eus/

Nejde jen o letošní start v Barceloně, španělská stopa na Tour de France je nesmazatelná. Miguel Induráin patří s pěti tituly do klubu jejích absolutních legend, Alberto Contador zase mezi nejvýraznější postavy moderní historie. Luis Ocaňa tu málem porazil samotného Eddyho Merckxe a Federico Martín Bahamontes neochvějně vládl horám... A pak je tu Vicente Blanco.

El Cojo, tak mu přezdívali. Záleží na překladu, ale ani v jedné verzi nejde o příliš lichotivé označení. Chromý. Kulhavý. Mrzák.

Mezi vítězi byste ho hledali marně. Ba co víc, nikdy ani neproťal cílovou pásku byť jediné etapy.

Přesto i jeho jméno je hluboce vetkáno do španělské historie na nejslavnějším cyklistickém závodě světa.

Právě u něj to v roce 1910 všechno začalo. Statistici se sice přou, zdali úplně prvním Španělem nebyl už o rok dříve Joseph Habierre, který sice startoval pod francouzskou vlajkou, jenže se narodil v Jace jako José María Javierre Rapaún, tak či tak byl Blanco bezpochyby prvním, kdo na Tour dorazil přímo ze země Pyrenejského poloostrova.

A šlo o dost neuvěřitelný příběh.

V cíli úvodní etapy po něm nebylo ani stopy. Až po několika dnech se objevil v dílně Alcyonu. „Uzavřel jsem špatný obchod. Abych měl finance na Tour, prodal jsem svou skvělou mulu,“ posteskl si.

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