Z Bilbaa na start rovnou na kole, jizvy jako toreadoři. El Cojo, první Španěl na Tour

El Cojo, tak mu přezdívali. Záleží na překladu, ale ani v jedné verzi nejde o příliš lichotivé označení. Chromý. Kulhavý. Mrzák.
Mezi vítězi byste ho hledali marně. Ba co víc, nikdy ani neproťal cílovou pásku byť jediné etapy.
Přesto i jeho jméno je hluboce vetkáno do španělské historie na nejslavnějším cyklistickém závodě světa.
Právě u něj to v roce 1910 všechno začalo. Statistici se sice přou, zdali úplně prvním Španělem nebyl už o rok dříve Joseph Habierre, který sice startoval pod francouzskou vlajkou, jenže se narodil v Jace jako José María Javierre Rapaún, tak či tak byl Blanco bezpochyby prvním, kdo na Tour dorazil přímo ze země Pyrenejského poloostrova.
A šlo o dost neuvěřitelný příběh.
V cíli úvodní etapy po něm nebylo ani stopy. Až po několika dnech se objevil v dílně Alcyonu. „Uzavřel jsem špatný obchod. Abych měl finance na Tour, prodal jsem svou skvělou mulu,“ posteskl si.