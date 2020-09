Takhle jsem Tour zakončit nechtěl, ujistil obhájce Bernal. A odstoupil

Nakonec to byli bossové jeho týmu, kdo mu další pokračování v závodě zakázali.

Mise Tour 2021 se v podání stáje Ineos hrubě nepovedla.

Bernal nebyl přesvědčivý od začátku Tour, ale do minulého víkendu se držel v první trojce průběžného pořadí. V neděli na Grand Colombieru však už na nejlepší nestačil a ztratil přes sedm minut.

Po dni volna v úterní alpské etapě nabral manko přes 27 minut a v celkovém pořadí sestoupil na 16. místo.

„Takhle jsem samozřejmě své vystoupení na Tour zakončit nechtěl, ale vzhledem k okolnostem je to správný krok. Chovám k tomuto závodu velkou úctu a už se těžím, až se vrátím,“ uvedl člen týmu Ineos Grenadiers v prohlášení své stáje.

Takový rozklad vlastních plánu zažil tým Ineos/Sky na Tour od roku 2012 pouze jednou, v sezoně 2014, kdy kvůli zranění odstoupil obhájce titulu Chris Froome, náhradní lídr Richie Porte svoji novou pozici neustál a z následného boje o úspěchy v etapách tým vytěžil pouze jedno 3. místo Vasila Kiryjenky.

Teď jsou na tom jen o něco lépe, Richard Carapaz, který dostal v úterý volnou ruku, dokončil 16. etapu na druhé příčce.

Na Bernalovi - a podle Bernalových přání - postavilo vedení týmu Ineos soupisku pro tuto Tour. Nechali doma Chrise Frooma a Gerainta Thomase a naopak na poslední chvíli povolali Richarda Carapaze, který se předtím dlouhodobě připravoval na obhajobu titulu na Giru.

Teď šéf týmu Dave Brailsford a spol. vidí, že nejen propadli s Bernalem, ale zároveň !pro nic“ zničili i veškeré Carapazovy ambice na další grandtourový úspěch v Itálii.

Bernalovo odstoupení před nejtěžší etapou tohoto ročníku bylo každopádně v zájmu fyzického i psychického stavu mladého Kolumbijce. Kdyby se snažil dojet za každou cenu a na dvou strmých stoupáních královské etapy by ve středu zkolaboval, nebo kdyby se nevešel do časového limitu, mohl by být negativní dopad takového dne na jeho sebevědomí dlouhodobý.

„Učinili jsme toto rozhodnutí v nejlepším Eganově zájmu,“ ujistil Brailsford. „Je velkým šampionem, který miluje závody, ale je zároveň stále i velmi mladým jezdcem, se spoustou dalších Tour před sebou. Proto cítíme, že teď musíme na chvíli jeho závodění přerušit.“

Po svém nedělním kolapsu Bernal slíbil: „Budu se na Tour vracet dlouhá léta a zas a znovu tu útočit na vítězství.“

Brailsford prohlásil, že v týmu detailně zanalyzují veškerá dostupná data, aby odhalili, proč na letošní Tour selhal.

„Už v neděli začala naše příprava na vítězství na Tour 2021,“ oznámil.

Zajímavou úvahu, proč se Kolumbijec na Tour nepotkal s formou, přestože předtím tvrdě trénoval v Kolumbii, mezitím nabídl belgické televizi Sporza šéf týmu Quick-Step Patrick Lefevere.

„Každý mluví o tom, jaké dlouhé a obtížné tréninkové jízdy Bernal v Kolumbii v červnu a červenci absolvoval. Jenže předtím i on strávil dva měsíce uvnitř ve svém domě, když se ani v jeho zemi nesmělo trénovat venku,“ připomněl dlouholetý belgický manažer.

„Mnozí tito jezdci, kteří museli na jaře trénovat jen doma, na trenažerech, nejsou zjevně letos v takové kondici jako v jiných letech. Podobným příkladem je i Julian Alaphilippe.“

Bernal se podle Lefevera po uvolnění restrikcí snažil předchozí nekvalitní trénink dohnat pravým opakem a mimořádně tvrdou přípravou.

„Ale bylo by příliš jednoduché nyní říci, že je přetrénovaný,“ podotkl Lefevere. „Spíše bych řekl, že má nedostatek základů. Když stavíte dům, musíte mít dobré základy. A tito muži letos budovali svoji fyzičku tak trochu na písku, protože dva měsíce nemohli pořádně trénovat.“



Ať tak či tak, pro šampiona Tour 2020 byl rok 2021 velkou lekcí.

Že se bude chtít za rok vrátit v loňské síle, to je vzhledem k jeho cyklistickému zanícení jednoznačné.