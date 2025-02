Z šampiona obrovský smolař. Bernal po letech vyhrál, pak si zlomil klíční kost

Stalo se to v pondělí během portugalského závodu Classica Jaén.

I v něm ukazoval dobrou formu. Do cíle náročného klání na šotolině zbývaly už jen kilometry a on jel pořád v tenčící se skupince, která mohla pomýšlet na vítězství.

Dvanáct kilometrů před páskou se však mimo záběry kamer na prašné cestě ocitl na zemi. Diagnóza? Zlomená klíční kost.

Očekávaná doba návratu? Neznámo kdy.

„Sezona je dlouhá,“ vzkázal po návratu z nemocnice. „Ve třech letošních závodech, které jsem jel, jsem se cítil opravdu dobře, což mě motivuje do další tvrdé práce. Musím takto pokračovat a snad se brzy vrátím.“

Bůh ho podrobil zkoušce

Je pravda, že v porovnání se všemi jeho problémy zlomená klíční kost zní jako maličkost.

V roce 2019 se ve dvaadvaceti letech stal jako první Kolumbijec šampionem Tour de France. Budoucnost měl mít jasně nalajnovanou. Kolikrát vyhraje Tour? Dvakrát, třikrát, nebo snad čtyřikrát v řadě?

VE ŽLUTÉ. Egan Bernal během Tour de France 2019

Měl být zkrátka vládcem následujících let. I proto mu Ineos nabídl v té době nevídanou šestiletou smlouvu.

Dnes už se tohle všechno zdá jako dávná historie.

Britská stáj, která mezi lety 2012 až 2019 vyhrála sedm ročníku Tour, je od podobného triumfu na míle daleko. Chybí jí velký lídr, Geraint Thomas oznámil, že po sezoně ukončí kariéru, loni ji opustila hvězda Tom Pidcock. A Bernal může na velká vítězství jen vzpomínat.

Už z Tour 2020 odstoupil s bolestí zad. O rok později sice vyhrál Giro a dojel šestý na Vueltě, jenže v roce 2022 při tréninku doma v Bogotě narazil do autobusu. Přivodil si dvacet zlomenin včetně stehenní kosti, čéšky, žeber, obratlů.

Lékaři mu zprvu tvrdili, že má 95procentní pravděpodobnost, že zemře, nebo bude ochrnutý. Absolvoval dvě operace páteře. Učil se opět chodit, jíst, měl potíže vyčistit si zuby.

„Jestli mě napadlo, že je tohle konec kariéry? Jasně, že napadlo. Skoro jsem se zabil,“ tvrdí. „Ale víte co? Jsem vděčný Bohu, že mě podrobil této zkoušce.“

Právě víra v Boha a láska k cyklistice se mu stala motorem. Navzdory prognózám se léčil nečekaně rychle. Už v závěru sezony 2022 se vrátil do pelotonu, další sezonu dokončil Tour i Vueltu a loni na francouzskou Grand Tour zamířil jako jeden ze dvou avizovaných týmových lídrů.

I kvůli chřipce, kterou během ní prodělal, byl nakonec až devětadvacátý celkově a nejlépe v etapě dojel dvanáctý.

„Ale cítím, že jsem udělal další krok vpřed,“ ohlížel se. „Je přede mnou ještě spousta práce, ale vidím, že to jde.“

Jen návrat do bývalé formy nestačí

Uvědomuje si, že i kdyby se mu podařilo se vrátit na stejnou výkonnost jako dřív, nejlepším stejně stačit nebude. Jde sice jen o pouhých šest let, cyklista se během nich ovšem neskutečně posunula.

Když Bernal ve dvaadvaceti vyhrál Tour, všichni připomínali, že tak mladý závodník za posledních sto let klání nevyhrál. Dnes? Takový věk už nikoho neohromí.

Kolumbijský cyklista Egan Bernal se raduje s trofejí pro vítěze Gira.

Tadej Pogačar v něm na Tour triumfoval už podruhé. Remco Evenenepoel vyhrál Vueltu, monument Lutych-Bastogne-Lutych a stal se mistrem světa. Juan Ayuso už dokonce ve dvaceti skončil třetí na Vueltě a dnes – ve dvaadvaceti – načíná čtvrtou sezonu mezi profesionály. „Už se cítím starý. Jen se podívejte, kolik potkávám mladších kluků,“ tvrdil Španěl loni.

Zcela odlišné jsou i watty, které se jezdí v kopcích. Pohledem čísel Bernal už loni popisoval, že je na podobné úrovni jako kdysi. Ale stejně mu to na Tour nestačilo ani na první desítku.

„Aby vítězil, musí se dostat o level výš, než byl dřív. Což bude s přihlédnutím k tomu, co má za sebou, neskutečně těžké,“ soudil Xabier Artetxe, bývalý kouč Ineosu. „Ale když se podíváte, jak se Egan posunul jen od roku 2023, vidíte, že je na dobré cestě. Potenciál na zlepšení má pořád velký.“

Doufá v to i Ineos, který chce pochopitelně zapomenout na špatnou sezonu. Ve sprintech by ho měla táhnout nová posila Caleb Ewan. Filippo Ganna si touží vzít zpět pozici časovkářské jedničky. A o Bernalu a Carlosi Rodríguezovi ředitel Scott Drawer prohlásil, že by je rád viděl na pódiu jedné z Grand Tour.

Rodríguez by měl jet na Tour a Vueltu. Bernal má v programu Giro a Vueltu. „Egan prožívá složitý návrat, ale tuhle zimu se opět obrovsky posunul,“ kývl Drawer.

Pomoci by mu mělo, že v září podstoupil operaci, která ho měla definitivně zbavit bolesti zad, jež ho trápila už od roku 2020.

Tvrdě dřel doma ve vysoké nadmořské výše.

Že je ve formě potvrdil i skrze populární aplikaci Strava, v níž zkraje roku stanovil rekord na ikonickém kolumbijském stoupání Belisario-Patios, jehož bezmála šest kilometrů vyjel za 14:39 minuty a průměrnou rychlostí 24,2 kilometrů v hodině.

Domácí šampionát pak naprosto opanoval. V hromadném závodě čtvrtému Einaru Rubiovi z Movistaru nadělil 3:44 minuty. „Bylo to pro mě jako Tour de France. Měl jsem tu rodinu, všude byli fanoušci, obrovský svátek,“ vydechl.

Až se uzdraví, na téhle vlně bude chtít pokračovat.