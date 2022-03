Bernal už sedí na kole. Vrátí se do pelotonu ještě letos?

Oblečen do dresu svého Ineos Grenadiers sedí na stacionárním kole. Kolumbijský cyklista Egan Bernal zveřejnil na sociálních sítích fotografii, která dává naději na jeho rychlý návrat po lednové vážné nehodě. Navzdory předpokladům by to mohl dokázat už na konci tohoto roku.