Konečně vystupuje z vlastního stínu. Bernal se vrací do popředí, akorát včas

Kryštof Morong
  13:00
Když v roce 2019 přebíral na Champs-Élysées trofej pro vítěze Tour de France, nikdo nepochyboval, že právě začíná éra Egana Bernala. Osud mu však nepřál. Na začátku sezony 2022 utrpěl fatální pád a málem přišel o život. Od té doby byl jen stínem své dřívější slávy. Ale teď je možná konečně zpět a připraven opět bojovat o přední příčky na Giru d’Italia.
Kolumbijský cyklista Egan Bernal z Ineosu na startu třetí etapy španělské Vuelty | foto: Reuters

Egan Bernal na startu 1. etapy Vuelty v Turíně.
Egan Bernal si cvičně projíždí trasu časovky.
Egan Bernal zdraví fanoušky při týmové prezentaci Tour de France.
Zraněný španělský jezdec Carlos Rodríguez (Ineos) se zakrvaveným obličejem ve...
31 fotografií

Ve čtvrtek byl Egan Bernal nejsilnějším z hlavních favoritů závodu Kolem Alp. Poté, co si dojel pro časový bonus, ztrácel on i jeho týmový kolega Thymen Arensman na vedoucího Giulia Pellizzariho ze stáje Red Bull-Bora pouhé čtyři sekundy.

Kolem Alp

konečné pořadí po 5. etapě:

1. Pellizzari (It.) 19:01:52, 2. Bernal (Kol.) -40, 3. Arensman (Niz.) -50, 4. Storer (Austr.) -1:09, 5. Rondel (Fr.) -1:45, 6. Omrzel (Slovin.) -1:55

O všem tak musela rozhodnout poslední páteční etapa.

Při druhém výjezdu na závěrečné stoupání Nobls/Montoppio 21 kilometrů před cílem nastoupil z prořídlého pelotonu lídr Pellizzari a po chvíli dokázal oba své soky z Ineosu setřást. Bernal se však nevzdal a snažil se Itala vytrvale nahánět, až nakonec do cíle dorazil ve skupině s Arensmanem a Michaelem Storerem z Tudoru.

V samotném závěru pak Bernal potvrdil skvělou formu, dospurtoval si pro druhé místo a stejnou pozici obsadil i v celké klasifikaci. Takovou energií a dravostí Kolumbijec na silnici nehýřil už velmi dlouho.

„Věříme plánu, který jsme pro Giro zvolili. Tento závod pro nás byl z hlediska přípravy důležitý i v minulosti a letos tady opět ladíme formu. Ale soustředíme se především na sebe než na to, co dělají ostatní,“ reagoval sportovní ředitel Leonardo Basso.

Bernal musel nedávno kvůli zranění kolene na tři týdny přerušit trénink, přesto se zdá, že je na italskou Grand Tour skvěle připraven. Vždyť v celkovém pořadí etapového závodu neskončil od svého triumfu na Giru v roce 2021 lépe.

A přestože mu celkové prvenství Kolem Alp uniklo, v třítýdenním martyriu se může stát cokoliv. Ostatně historie pamatuje mnoho případů, kdy nevýrazné jaro předcházelo velkolepému triumfu.

Naposledy to potvrdil i Simon Yates, který před Girem skončil nejlépe devátý na Katalánsku a stejně po jednadvaceti etapách stál na římském pódiu v růžovém.

Egan Bernal v cíli 17. etapy Gira.

„Naše víra v Thymena a Egana byla vždy stoprocentní. Samozřejmě víme, že soupeři budou hodně silní, ale my si jedeme to své a pokusíme se dorazit na start v té nejlepší možné formě,“ dodal Basso.

Už loni Bernal naznačil, že se s ním musí začít znovu počítat. Po letech, kdy v nájezdech na klíčová stoupání pravidelně odpadal a stěží hledal svou dřívější výkonnost, se po předlouhých 45 měsících konečně dočkal vítězství, když suverénně ovládl domácí šampionát – jak v hromadném závodě, tak v časovce.

Vingegaard překvapil: Je čas na změnu. Radši bych letos vyhrál Giro než Tour

„Zase jsem se cítil tím starým Eganem,“ usmíval se poté.

Na ten úsměv cyklistický svět čekal dlouho. Až se téměř zdálo, že se snad nikdy nevrátí.

Když Bernalovi kvůli bolestem zad nevyšla v roce 2020 obhajoba žlutého trikotu na Tour, zahojil se v další sezoně triumfem na Giru a šestým místem z Vuelty.

Pak to však přišlo.

V lednu 2022 na tréninku doma v Bogotě narazil ve vysoké rychlosti do stojícího autobusu, utrpěl dvacet zlomenin včetně stehenní kosti, čéšky, žeber i obratlů. Lékaři mu nejdříve dávali 95 procent, že zůstane ochrnutý. Málem přišel o život. Absolvoval dvě operace páteře. Učil se znovu chodit i jíst.

Kolumbijský cyklista Egan Bernal (Ineos) na vozovce po hromadném pádu v pelotonu, který způsobil nepozorný divák.

Nejdřív byl jen šťastný, že může znovu závodit. Přesto bylo zvláštní vidět někdejšího vítěze Tour v roli domestika, trápícího se téměř v každém kopci.

Až se loni konečně znovu objevil onen „starý Egan“. Na Giru dojel sedmý, pak vyhrál 16. etapu Vuelty a sezonu završil osmým místem na Lombardii.

A letos?

Hned na úvod roku obhájil národní dres, skončil sedmý na klasice Faun-Ardèche Classic s téměř 3500 výškovými metry a teď, na generálce před italskou Grand Tour, bojoval o vítězství.

I Macron bojuje za národní diamant. Seixas prolomil kletbu a Francouzi jsou na nohou

„V posledních letech sledujeme úplně jinou cyklistiku. Je agresivnější, útočí se daleko před cílem,“ přibližuje Basso současný peloton.

Těžko předvídat, jaké souboje by Bernal sváděl s Pogačarem a Vingegaardem, kdyby ho nebrzdil onen fatální pád. Když Bernal ovládl Tour, byl teprve třetím mimoevropským vítězem a hlavně třetím nejmladším v celé historii.

STUPNĚ VÍTĚZŮ. Kolegové ze stáje INEOS Egan Bernal (ve žlutém) a Geraint Thomas (vlevo) berou první dvě příčky. Třetí je Nizozemec Steven Kruijswijk z týmu Jumbo-Visma.

Jenže věková hranice se raketově posunula. Pogačar vyhrál Grande Boucle ještě o rok mladší, vzápětí se v pelotonu objevili Evenepoel, Ayuso, Del Toro a letos zázračný Paul Seixas.

Ti všichni jezdí v úplně jiných wattových hodnotách než v éře Chrise Frooma, tedy v začátcích Bernalovy kariéry. „Je to jiný sport, ale ne úplně. Vždy se musíte přizpůsobit nové éře,“ burcuje Basso.

Britská stáj ovládla mezi lety 2012 až 2019 sedm ročníků Tour, a právě poslední triumf má na svědomí kolumbijský šampion. Přitom na ní původně neměl ani startovat, měl jet na Giro, jenže pád na kruhovém objezdu v Andoře a zlomenina klíční kosti ho o třítýdenní pobyt v Itálii připravila.

Místo toho pak měl být na Tour k ruce Geraintu Thomasi a Froomovi. Ten však měl na Dauphiné hrůzostrašný pád, z Bernala byl tak rázem lídr a na konci července pak dojel ve žlutém až na Champs-Élysées.

Egan Bernal slaví v růžovém trikotu.

Kdo mohl tušit, že ho o tři roky později potká podobný osud jako kolegu Frooma. Rodák z Bogoty se ale dokázal vrátit a začít znovu vyhrávat. Stále mu je teprve devětadvacet let – v dřívějších dobách by byl v nejlepším cyklistickém věku a na svůj životní triumf by možná teprve čekal.

Nicméně vyzvat v květnu k boji o růžový dres Richarda Carapaze, Jaie Hindleyho s Pellizzarim, Joaa Almeidu a hlavně nizozemskou ekipu Visma vedenou nabuzeným Jonasem Vingegaardem bude mimořádně náročný úkol.

„Pokud si udržíte stejnou mentalitu jako dřív – a Egan ukázal, že mu nechybí – můžete neustále posouvat své hranice. Moderní cyklistika je o skládání drobných střípků dohromady. Pak můžete překonat limity v každém tréninku i závodě,“ má jasno Basso.

Vstoupit do diskuse
Damm vs. MenšíkTenis - - 25. 4. 2026:Damm vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 2:2
  • 8.20
  • -
  • 1.07
Fulham vs. Aston VillaFotbal - 34. kolo - 25. 4. 2026:Fulham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.10
  • 2.90
Wolves vs. TottenhamFotbal - 34. kolo - 25. 4. 2026:Wolves vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
25. 4. 16:00
  • 4.74
  • 4.28
  • 1.71
West Ham vs. EvertonFotbal - 34. kolo - 25. 4. 2026:West Ham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
25. 4. 16:00
  • 2.41
  • 3.52
  • 3.05
Liverpool vs. Crystal PalaceFotbal - 34. kolo - 25. 4. 2026:Liverpool vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
25. 4. 16:00
  • 1.56
  • 4.64
  • 5.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Vyrovnaný první set, pak rychlý konec. Samson v Madridu dohrála ve třetím kole

Laura Samson se snaží ve finále čtyřhry na turnaji v Praze.

Laura Samson skončila na antukovém turnaji v Madridu ve třetím kole. V boji o osmifinále tisícovky WTA prohrála s Maďarkou Annou Bondárovou za hodinu a tři čtvrtě 6:7, 1:6. Osmnáctiletá česká...

25. dubna 2026  13:35

ONLINE: Fulham čelí Aston Ville, pak Wolverhampton vyzve Tottenham

Sledujeme online
Do útoku pádí Ollie Watkins z Aston Villy, sleduje ho Harry Wilson z Fulhamu.

Bude to důležitý zápas o záchranu, v němž se Tottenham na Wolverhamptonu pokusí získat body. Nejdřív ale hrají fotbalisté Fulhamu, kteří ve 34. kole Premier League bojují s Aston Villou. Utkání...

25. dubna 2026  13:16

Konečně vystupuje z vlastního stínu. Bernal se vrací do popředí, akorát včas

Kolumbijský cyklista Egan Bernal z Ineosu na startu třetí etapy španělské Vuelty

Když v roce 2019 přebíral na Champs-Élysées trofej pro vítěze Tour de France, nikdo nepochyboval, že právě začíná éra Egana Bernala. Osud mu však nepřál. Na začátku sezony 2022 utrpěl fatální pád a...

25. dubna 2026

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš...

25. dubna 2026  12:38

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

Bojuju i za své předky. Jak se z tichého vojáka Humburgera stala hvězda Oktagonu

Premium
Dominik Humburger na Oktagonu v Karlových Varech porazil Samuela Krištofiče.

Už jeho předci museli bojovat. Za sebe i za ostatní. Jen nikoli v kleci. Třeba prababičku Margitu, polskou židovku, vyhodili její rodiče z vlaku po cestě do koncentračního tábora. Zachránili ji tím...

25. dubna 2026

Životní sezona pokračuje. Kopřiva přejel hvězdného Rusa a ví: Mám na tuhle úroveň

Vít Kopřiva slaví postup do třetího kola turnaje v Madridu.

Vít Kopřiva dosud na hlavním tenisovém okruhu ATP vyhrál za celou kariéru 27 zápasů. A z toho hned dvanáct v letošní sezoně. Český dříč ve 28 letech dál posouvá své limity, v pátek v Madridu...

25. dubna 2026  10:13

Jediné téma Lutychu: Pogačar vs. Seixas. I titán Evenepoel je ve stínu holobrádka

BOK PO BOKU. Tři největší favorité Lutych–Bastogne–Lutych (zleva) Pogačar,...

Remco Evenepoel je nejspíš lehce zmaten. Míří na nejstarší klasiku a čtvrtý monument v cyklistickém kalendáři jako jeho dvojnásobný vítěz a navíc podle všeho ve špičkové formě, přesto se v...

25. dubna 2026  9:57

Konec s titulem? Chci pomoci co nejvíc, líčí plzeňský Šafránek

Ondřej Šafránek z Plzně střílí na jičínskou bránu. Sleduje ho Oskar Hajer.

Proč končíš, vždyť je to brzy, není to škoda!? Tuhle větu v posledních měsících slyšel křídelník plzeňských házenkářů Ondřej Šafránek častokrát. Ale už necouvne. Extraligové finále proti Karviné,...

25. dubna 2026  9:49

Uhrinčať: Víme, o co hrajeme. Nechceme jen koukat, co se děje kolem nás

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V pražském Edenu prožil Jakub Uhrinčať snový ligový debut. V prvním zápase, do kterého v české nejvyšší soutěži loni v létě nastoupil, v úvodním kole letošního ročníku Hradci pomohl k remíze 2:2....

25. dubna 2026  9:41

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Olomouc v boji o šestku doufá v zázrak na Slavii. Kováč před derby burcuje

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Vybavíte si ještě závěr základní části minulé sezony Chance Ligy? Aby fotbalisté Sigmy pronikli do skupiny o titul, potřebovali v posledním kole zvítězit nad Českými Budějovicemi a zároveň doufat, že...

25. dubna 2026  9:19

Ženy, které se prosadily v F1: historické vítězství, vlastní série i tragická smrt

Ženy ve světě F1

Šampionka F1 Academy Doriane Pinová se minulý týden v Silverstonu zapsala do historie jako první žena, která řídila monopost formule 1 stáje Mercedes. Její test znovu ukázal, že ženské příběhy jsou...

25. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.