Ve čtvrtek byl Egan Bernal nejsilnějším z hlavních favoritů závodu Kolem Alp. Poté, co si dojel pro časový bonus, ztrácel on i jeho týmový kolega Thymen Arensman na vedoucího Giulia Pellizzariho ze stáje Red Bull-Bora pouhé čtyři sekundy.
Kolem Alp
konečné pořadí po 5. etapě:
1. Pellizzari (It.) 19:01:52, 2. Bernal (Kol.) -40, 3. Arensman (Niz.) -50, 4. Storer (Austr.) -1:09, 5. Rondel (Fr.) -1:45, 6. Omrzel (Slovin.) -1:55
O všem tak musela rozhodnout poslední páteční etapa.
Při druhém výjezdu na závěrečné stoupání Nobls/Montoppio 21 kilometrů před cílem nastoupil z prořídlého pelotonu lídr Pellizzari a po chvíli dokázal oba své soky z Ineosu setřást. Bernal se však nevzdal a snažil se Itala vytrvale nahánět, až nakonec do cíle dorazil ve skupině s Arensmanem a Michaelem Storerem z Tudoru.
V samotném závěru pak Bernal potvrdil skvělou formu, dospurtoval si pro druhé místo a stejnou pozici obsadil i v celké klasifikaci. Takovou energií a dravostí Kolumbijec na silnici nehýřil už velmi dlouho.
„Věříme plánu, který jsme pro Giro zvolili. Tento závod pro nás byl z hlediska přípravy důležitý i v minulosti a letos tady opět ladíme formu. Ale soustředíme se především na sebe než na to, co dělají ostatní,“ reagoval sportovní ředitel Leonardo Basso.
Bernal musel nedávno kvůli zranění kolene na tři týdny přerušit trénink, přesto se zdá, že je na italskou Grand Tour skvěle připraven. Vždyť v celkovém pořadí etapového závodu neskončil od svého triumfu na Giru v roce 2021 lépe.
A přestože mu celkové prvenství Kolem Alp uniklo, v třítýdenním martyriu se může stát cokoliv. Ostatně historie pamatuje mnoho případů, kdy nevýrazné jaro předcházelo velkolepému triumfu.
Naposledy to potvrdil i Simon Yates, který před Girem skončil nejlépe devátý na Katalánsku a stejně po jednadvaceti etapách stál na římském pódiu v růžovém.
„Naše víra v Thymena a Egana byla vždy stoprocentní. Samozřejmě víme, že soupeři budou hodně silní, ale my si jedeme to své a pokusíme se dorazit na start v té nejlepší možné formě,“ dodal Basso.
Už loni Bernal naznačil, že se s ním musí začít znovu počítat. Po letech, kdy v nájezdech na klíčová stoupání pravidelně odpadal a stěží hledal svou dřívější výkonnost, se po předlouhých 45 měsících konečně dočkal vítězství, když suverénně ovládl domácí šampionát – jak v hromadném závodě, tak v časovce.
„Zase jsem se cítil tím starým Eganem,“ usmíval se poté.
Na ten úsměv cyklistický svět čekal dlouho. Až se téměř zdálo, že se snad nikdy nevrátí.
Když Bernalovi kvůli bolestem zad nevyšla v roce 2020 obhajoba žlutého trikotu na Tour, zahojil se v další sezoně triumfem na Giru a šestým místem z Vuelty.
Pak to však přišlo.
V lednu 2022 na tréninku doma v Bogotě narazil ve vysoké rychlosti do stojícího autobusu, utrpěl dvacet zlomenin včetně stehenní kosti, čéšky, žeber i obratlů. Lékaři mu nejdříve dávali 95 procent, že zůstane ochrnutý. Málem přišel o život. Absolvoval dvě operace páteře. Učil se znovu chodit i jíst.
Nejdřív byl jen šťastný, že může znovu závodit. Přesto bylo zvláštní vidět někdejšího vítěze Tour v roli domestika, trápícího se téměř v každém kopci.
Až se loni konečně znovu objevil onen „starý Egan“. Na Giru dojel sedmý, pak vyhrál 16. etapu Vuelty a sezonu završil osmým místem na Lombardii.
A letos?
Hned na úvod roku obhájil národní dres, skončil sedmý na klasice Faun-Ardèche Classic s téměř 3500 výškovými metry a teď, na generálce před italskou Grand Tour, bojoval o vítězství.
„V posledních letech sledujeme úplně jinou cyklistiku. Je agresivnější, útočí se daleko před cílem,“ přibližuje Basso současný peloton.
Těžko předvídat, jaké souboje by Bernal sváděl s Pogačarem a Vingegaardem, kdyby ho nebrzdil onen fatální pád. Když Bernal ovládl Tour, byl teprve třetím mimoevropským vítězem a hlavně třetím nejmladším v celé historii.
Jenže věková hranice se raketově posunula. Pogačar vyhrál Grande Boucle ještě o rok mladší, vzápětí se v pelotonu objevili Evenepoel, Ayuso, Del Toro a letos zázračný Paul Seixas.
Ti všichni jezdí v úplně jiných wattových hodnotách než v éře Chrise Frooma, tedy v začátcích Bernalovy kariéry. „Je to jiný sport, ale ne úplně. Vždy se musíte přizpůsobit nové éře,“ burcuje Basso.
Britská stáj ovládla mezi lety 2012 až 2019 sedm ročníků Tour, a právě poslední triumf má na svědomí kolumbijský šampion. Přitom na ní původně neměl ani startovat, měl jet na Giro, jenže pád na kruhovém objezdu v Andoře a zlomenina klíční kosti ho o třítýdenní pobyt v Itálii připravila.
Místo toho pak měl být na Tour k ruce Geraintu Thomasi a Froomovi. Ten však měl na Dauphiné hrůzostrašný pád, z Bernala byl tak rázem lídr a na konci července pak dojel ve žlutém až na Champs-Élysées.
Kdo mohl tušit, že ho o tři roky později potká podobný osud jako kolegu Frooma. Rodák z Bogoty se ale dokázal vrátit a začít znovu vyhrávat. Stále mu je teprve devětadvacet let – v dřívějších dobách by byl v nejlepším cyklistickém věku a na svůj životní triumf by možná teprve čekal.
Nicméně vyzvat v květnu k boji o růžový dres Richarda Carapaze, Jaie Hindleyho s Pellizzarim, Joaa Almeidu a hlavně nizozemskou ekipu Visma vedenou nabuzeným Jonasem Vingegaardem bude mimořádně náročný úkol.
„Pokud si udržíte stejnou mentalitu jako dřív – a Egan ukázal, že mu nechybí – můžete neustále posouvat své hranice. Moderní cyklistika je o skládání drobných střípků dohromady. Pak můžete překonat limity v každém tréninku i závodě,“ má jasno Basso.