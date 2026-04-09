Eddy Merckx je kvůli kyčli znovu v nemocnici, čeká ho další operace

„Protože jsem měl velké bolesti, byl jsem minulé pondělí přijat do nemocnice,“ citoval list Merckxe.
„Nemohou najít příčinu této infekce, a protože antibiotika nejsou příliš účinná, příští pondělí mě budou operovat znovu,“ dodal slavný Belgičan.
Nejúspěšnějšího cyklistu historie trápí problémy od prosince 2024, kdy při projížďce na kole podklouzl na železničním přejezdu a při pádu si zlomil kyčel. Nejprve dostal titanovou náhradu, která se ale neujala. Zcela úspěšná nebyla ani následná výměna za keramickou. Celkem už podstoupil šest operací.