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Talent jako blýskavice. Božský Eddy pobláznil i komunistické Československo

Alžběta Marešová
  10:30
Málokteré jméno má v cyklistice takovou váhu jako Eddy Merckx. Belgičan, který slaví ve středu 81. narozeniny, slouží jako zdroj úžasu, inspirace i věčného porovnávání, zda se někdo dokáže k jeho výkonům na kole alespoň přiblížit. Většina z dnešních fanoušků ale zná éru legendárního Kanibala už jen z vyprávění. Přenesme se proto aspoň slovem do doby, kdy mohli čtenáři pozorovat Merckxovo řádění takřka z první ruky.
Giro d’Italia - Eddy Merckx 1969

Giro d’Italia - Eddy Merckx 1969 | foto: TopFoto.co.uk / TopfotoProfimedia.cz

Giro d’Italia - Eddy Merckx 1969
Poslední triumf Kanibala na Paříž-Roubaix 1973.
Eddy Merckx po svém heroickém vítězství v cíli etapy na Tre Cime di Lavaredo na...
Dojezd závodu Kolem Flander (Ronde van Vlaanderen) z roku 1969. Z vítězství se...
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„Otázka mužstva u něj nehraje vůbec žádnou roli, protože nikdy nemá ve zvyku ‚blokovat‘ závod, naopak jej ‚ztvrdit‘ tím, že se sám vrhá do trháků, do ofenzívy! Nabitý kvalitou závodníka kvetoucím zdravím, rychle se zotaví z námahy, odvážný, ctižádostivý.“

Schválně, dokázali byste říct, jestli citovaná ukázka hovoří o Eddy Merckxovi nebo Tadeji Pogačarovi?

Samozřejmě že použitý jazyk téměř neomylně ukazuje na toho prvního, ale obsah – ten je prakticky nerozlišitelný.

Nebo třeba zde: „Jezdí snad s přáním pokořit soupeře, udělat z nich jen diváky? Trpí snad velikášstvím člověka, který chce všude zvítězit, všechno ovládat? Že pýcha vede tohoto šampióna, to je jisté. Ale to, co u něho uvádí v pohyb vůli k ofensivě, to je potřeba uctít svůj sport, dělat řemeslo, ale také organická potřeba uvolnit své síly. Šetřit je, úzkostlivě s nimi hospodařit by bylo pro tohoto chlapce známkou ochablosti, ba dokonce zbabělosti, v každém případě přetvářky…“

Už několik let se řeší, jestli se Pogačar k Merckxovi blíží, hraje s Belgičanem plichtu, nebo ho dokonce už v majestátnosti svého působení překonal.

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O výsledcích a výkonech se nejspíš bude debatovat stále. V tom, jak se o Slovinci píše, se ale zcela nepopiratelně Merckxova doba vrátila.

A překvapivě intenzivně ji mohli na přelomu 60. a 70. let zažít i příznivci cyklistiky v Československu. Přestože na stránkách komunistického tisku hrál prim samozřejmě Závod míru, Tour de France, Giro d’Italia nebo mistrovství světa nezůstaly bez povšimnutí. A tak mohlo šílenství jménem Eddy Merckx propuknout i za Železnou oponou.

„Talent jako blýskavice“ hlásal titulek Rudého práva v červenci 1968.

„Božský Eddy“ vyznával se zase Československý sport o rok později.

DÍKY EDDY! Belgičané milují Merckxe i více než půlstoletí po jeho triumfech.

A časopis Stadion dokonce po Tour de France 1969 věnoval Belgičanovi celou titulní stranu s palcovým titulkem: „Nad světovými silnicemi vzešlo zářící slunce – Merckx“.

Chvalozpěvy na Merckxe v počátcích jeho zářné kariéry nebraly konce.

„Cyklista? Ne – zázrak na kole!“ psal Československý sport. „Pohled na něj je fascinující, v kopcích se vznáší, jakoby švihnutím kouzelného proutku probouzí v sobě nepředstavitelnou energii.“

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Rudé právo zase popisovalo: „Má něco z Coppiho – pilnost, z Bobeta vůli a lesk, z Anquetila snadnost a jakousi nedbalost, z Bartaliho tvrdou práci, z Kobleta eleganci, z Küblera temperament.“

Zcela vážně pak Československý sport citoval trenéra belgické reprezentace Luciena Acoua, když na startu Závodu míru v roce 1968 prohlašoval, že Ronny Van de Vijver je „nový Eddy Merckx!“ Co na tom, že Merckx byl jen o čtyři měsíce starší…

Poslední triumf Kanibala na Paříž-Roubaix 1973.

Možná tato (nakonec nevyplněná) predikce Acoua (jehož dceru Claudine si Merckx v lednu toho roku vzal) z května 1968 se dá považovat za první přirovnání jiného cyklisty k Belgičanovi s kotletami.

A stejně jako se dnes diskutuje nad tím, jestli Pogačarova dominance sportu neškodí, i po Merckxových úspěších se také v Československu řešila otázka nudy.

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Třeba Jiří Daler, který strávil sezonu 1969 mezi profesionály na Západě, do Československého sportu psal: „V posledních dnech Tour mne již nebavilo koukat na televizi, bylo to nudné. Merckx, Merckx, Merckx, pak dlouho nic, a teprve ostatní. Musel jsem se smát.“

Ve stejné době jako Merckx s naprostou převahou triumfoval na své první Tour, triumfovaly Spojené státy v závodě o Měsíc. A oběma událostmi žila celá Evropa.

„Eddy je nazýván Apollem 11; belgické noviny minulých dnů to měly ohromně jednoduché – půl obsahu Merckx, druhá polovina Apollo,“ líčil Daler do Československa.

„Zrodil se také nejnovější vtip. Když Američané kroužili s Apollem okolo Měsíce a chystali se k přestupu do lunárního modulu, otázali se dispečerů v americkém Houstonu: ‚Pánové, kdo skončil druhý na Tour de France?‘ A když včera mluvili v pařížském vysílání o Luně 15, říkali, že je Poulidorem vesmíru.“ (Luna 15 byla automatická meziplanetární sonda Sovětského svazu, která měla odebrat vzorky měsíční horniny ve stejné době, jako na Měsíci přistávali Američané, mise však skončila neúspěchem. Raymond Poulidor byl zase „věčně druhým“ v celkovém pořadí Tour de France. – pozn. red.)

Dnes se místo vtipů šíří o Pogačarovi nejrůznější memy, sdělení je však stále velmi podobné.

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I nářek Anquetilova šéfa Raphaëla Geminianiho: „Budeme muset Merckxe poprosit, aby nám dal přesný program svých závodů. Chceme-li totiž zvítězit, musíme startovat na jiných závodech!“ nebo predikce mistra světa Vittoria Adorniho, že „Merckxe mohou porazit, ale jen kladivem,“ zní současným cyklistickým fanouškům značně povědomě.

Asi největší majstrštyk se podařil Československému sportu, který měl 6. srpna 1969 na titulní stránce s Merckxem rozhovor. Byly to sice jen čtyři otázky a navíc zodpovězeny písemně, ale kdo z vás má aspoň to, že?

Dojezd závodu Kolem Flander (Ronde van Vlaanderen) z roku 1969. Z vítězství se raduje Eddy Merckx.

Také tento rozhovor ukazuje, že při referování o Merckxovi šla všechna ideologie stranou a zůstala prostá fascinace sportovními výkony. „Nevěřili jsme, že Eddy odepíše,“ stálo v úvodu, načež první otázka byla uvozená následovně: „My, Čechoslováci, s velkým zájmem sledujeme profesionální cyklistiku a především pochopitelně Tour de France. Upřímně řečeno, drželi jsme vám palce a měli radost z vašeho vítězství.“

Nelze se divit, že na to Merckx odepsal: „Nikdy jsem ve vaší zemi nebyl, hodně jsem o ní slyšel a četl. Pro vás si čas vždy rád udělám!“

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Zájem o Merckxe neopadal ani v dalších letech. Československá média přebírala rozhovory ze zahraničí, brala za vděk téměř každým názorem, který na Belgičanovu adresu pronesl některý z jiných slavných cyklistů a vymýšlela stále nová superlativa.

Když pak v roce 1978 končil Merckx kariéru, Stadion se s ním loučil slovy: „Kdo byl největší? Fausto Coppi, Rik van Looy nebo Jacques Anquetil? Těžko říci. Byli jedineční a jejich sláva daleko překročila hranice jejich kariéry. Avšak má-li mít cyklistický svět nějakého krále, pak jím není nikdo jiný než Eddy Merckx! Teď tedy Eddy odchází. Končí slavné epocha v dějinách cyklistiky.“

A je jasné, že přání „Hodně štěstí, Eddy!“ mysleli redaktoři Stadionu i čtenáři, kteří Belgičanův příběh posledních třináct let hltali ze stránek novin, naprosto upřímně.

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