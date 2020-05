Velký cyklistický experiment má i své oběti. Merckxovi je líto Gira

„Chápu, že mezinárodní unie UCI musí improvizovat, jinak by hrozil kolaps cyklistiky,“ říká. „Chápu i vůdčí úlohu Tour a její extrémní ekonomický a mediální význam pro týmy a sponzory. Chápu, že když z původně osmiměsíčního kalendáře stvoříte stodenní koncentrát, mnozí to odskáčou. Přesto se mi vůbec nelíbí, jak UCI zachází s Girem.“

Merckx kritizuje, že v říjnovém termínu Gira se mají konat souběžně i tři z pěti klasikářských Monumentů, zatímco během Tour (od 29. srpna do 20. září) žádný.

„Pánové z UCI neukázali k Giru žádný respekt. Přitom Giro je závodem, jenž doslova psal historii cyklistiky,“ připomíná Belgičan. „Některé z nejvýznamnějších klasik měly být naplánovány i v průběhu Tour.“

Legendární cyklista má pravdu, že italský podnik se stal jakýmsi obětním beránkem letošního cyklistického koncentrátu.

Dvojboj Tour - Giro je vzhledem ke kratičké pauze mezi oběma závody tentokrát nemožný. A navíc konkurenci na Giru ublíží i značný odliv klasikářů.

Italský idol Vincenzo Nibali může zapomenout na letošní plány, že poprvé v životě pojede Paříž-Roubaix, jehož kostky jej fascinují od dětství, a zároveň bude usilovat o titul na Giru.

Klasikářské Peklo severu totiž UCI naplánovala na stejný den jako poslední etapu Gira. „A o to se nenechám připravit,“ říká jeho dvojnásobný vítěz. Zvlášť když se velká část prvního týdne závodu má odehrát na jeho rodné Sicílii.

Lepší něco než nic

Nejen Merckx, ale i někteří sportovní ředitelé stájí kritizují, že zkrácená sezona (od 1. srpna do 8. listopadu) je příliš napěchovaná závody a poskytne málo času na zotavení či na karanténu při překračování hranic.

Jenže na tuto sezonu musíme zároveň hledět jako na velký experiment, jenž se odehraje podle hesla „lepší něco nežli nic“ a s mnohými kompromisy. Mezi ně spadá i vyhánění diváků a omezená příprava.

Eddy Merckx (vlevo) na startu loňské Tour.

Nepůjde o sezonu s rovnými podmínkami. Například cyklisté žijící v Itálii, Španělsku, Francii a Andoře po téměř osmi týdnech v „domácím vězení“ mohli teprve nedávno začít opět trénovat venku, mnohem později než jezdci z jiných zemí.

„Také tréninkové tábory ve vysokohorském prostředí budou nejspíš kvůli zdravotním a cestovním restrikcím zrušeny,“ soudí Geraint Thomas, šampion Tour 2018. I proto naznačuje: „Očekávám, že tentokrát ve třetím týdnu Tour řada jezdců kvůli zcela odlišné přípravě vybouchne. Ovšem tím zajímavější bude tuhle Tour sledovat.“

Nakolik ji budou sledovat diváci přímo u silnic, stále není jasné, ani Tour nemá v tomto směru jistotu. A španělská Vuelta (od 20. října) ještě ani neobdržela dobrozdání španělské vlády a ministerstva zdravotnictví, že se vůbec může uskutečnit. Její ředitel Javier Guillén je ochotný přistoupit i na případné konání závodu s vyloučením diváků.

„Radši Vuelta bez fanoušků než žádná,“ říká. „Pokud bude zapotřebí otestovat všechny jezdce, uděláme to. Ale dvoutýdenní karanténa ve Španělsku před startem pro zahraniční jezdce se mi zdá už příliš.“

Omezte všechny

K opatrnosti nicméně vyzývá také Richard Plugge, manažer stáje Jumbo-Visma a viceprezident Asociace cyklistických stájí AIGCP. Radí, aby došlo k výraznému limitování počtu osob okolo závodů: „To znamená méně diváků, méně novinářů, méně organizátorů, méně jezdců v týmech a tím pádem i méně podpůrného personálu.“

Plugge byl v březnu s koronavirem osm dní hospitalizován. Nyní soudí: „Cyklistika je v krizi a potřebuje závody, tak buďme rádi, že jich zatím UCI plánuje tolik. Stejně není jisté, kolik se jich nakonec uskuteční, některé z nich budou ještě určitě odvolány.“

Podobné obavy sdílí i Vincenzo Nibali: „Obzvlášť pokud přijde druhá vlna epidemie.“

Roman Kreuziger (zprava), Romain Bardet a Vincenzo Nibali v úniku 15. etapy loňské Tour.

Nedivte se tedy tvrzení Simona Yatese, vítěze Vuelty 2018: „Je ve hvězdách, co pojedu, vždyť nám kalendář nejspíš ještě několikrát změní.“

Anebo ho natáhnou. Možná až do 15. listopadu. Stále reálněji se jeví přesun mistrovství světa ve Švýcarsku, plánovaného od 20. do 27. září, na listopadový termín - a do Kataru. Mezinárodní cyklistické hemžení v Martigny naráží na odpor u švýcarského obyvatelstva i vlády. Cyklistická unie UCI už údajně prověřuje možnou podobu tratí v Dauhá, které šampionát hostilo už v roce 2016.

Namísto vrchařů a klasikářů, kteří se těšili na švýcarské kopce, by zde přišli ke slovu sprinteři.