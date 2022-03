Jumbo ční nad všemi. Kostkovou klasiku E3 vyhrál van Aert před Laportem

Chyběl jim Primož Roglič. Jinak by šlo o podobný obrázek jako v etapě na Paříž-Nice, kde trio týmu Jumbo-Visma přijelo do cíle úplně osamoceno. Z toho tria zbyli na kostkové klasice E3 Harelbeke dva - Wout van Aert s Christophem Laportem. Už 40 kilometrů před páskou všem ujeli a do cíle dojeli pospolu, ruku v ruce. Vítězem se o pár centimetrů stal van Aert. Zdeněk Štybar mezi nejlepšími nedojel.