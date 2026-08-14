Dojezd na Ještěd vyhrál Američan August, ujal se i celkového vedení v Czech Tour

Sobotní třetí etapa povede z Pardubic na Dlouhé stráně, v neděli na závěr peloton absolvuje etapu z Kroměříže na Pustevny.
Balík jezdců při stoupání na Ještěd roztrhal zhruba šest kilometrů před cílem větší pád, v němž bylo 15 cyklistů včetně jednoho z favoritů Španěla Mikela Landy nebo Jakuba Otruby i Martina Bárty. Před poslední zatáčkou před cílem úspěšně zaútočil dvacetiletý August, člen špičkového týmu Netcompany INEOS, a po čtvrtečním triumfu Rileyho Sheehana se postaral o další úspěch pro americké účastníky.
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Nejlepším z Čechů, kterých do závodu odstartovalo jednadvacet, byl Ježek. V průběžné klasifikaci si polepšil na desátou příčku. „Mám smíšené pocity, věřil jsem si dneska na lepší umístění. Bohužel jsem už pod kopcem cítil, že nohy nejsou takové, jaké bych si přál. Ale bojoval jsem do posledních vteřin a diváci byli skvělí. Ztráta ale nebyla tak velká, určitě budu bojovat dál,“ řekl Ježek České televizi.
Málem se do pádu zapletl také. „Nějakých šest kilometrů do cíle jsem od něj byl tak milimetr. Závodník mi spadl na přehazovačku, naštěstí jsem s kolem žádný problém neměl a nespadl jsem. Pak to spadlo znova. Dojezd byl hodně hektický,“ popsal.
Letošní 18. ročník je profilově nejtěžší v historii s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 km.
Cyklistický závod Czech Tour
2. etapa: Mladá Boleslav - Ještěd (156 km)
1. August (USA/Netcompany INEOS) 3:37:28, 2. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) -2, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -5, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -7, 5. Vansevenant (Belg./Soudal Quick-Step) -9, 6. Covili (It./Bardiani CSF 7 Saber) -13, ...13. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 14. Hirt (ČR/NSN) oba -19, 15. Monti (ČR/ATT Investments) -31
Průběžné pořadí: 1. August 7:22:33, 2. Fancellu -6, 3. Pozzovivo -11, 4. F. Turconi -17, 5. Vansevenant -19, 6. Covili -23, ...10. Ježek, 13. Hirt oba -29, 15. Monti -41