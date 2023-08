Machačová obsadila v bodovacím závodě na MS v Glasgow desáté místo

Sedmatřicetiletá Machačová, která se právě v bodovacím závodě stala před deseti lety světovou šampionkou a z MS 2011 má stříbro, získala dnes na oválu Velodromu Sira Chrise Hoye tři body.

„Nebylo to tak zlé, nejelo se mi úplně špatně. Před závodem bych desáté místo brala, ale mrzí mě, že jsem pokazila ten poslední souboj o dvojnásobné body. Měla jsem nohy na to, abych tam nějaké získala. To je škoda, protože jsem na tom mohla být ve výsledcích ještě o dost lépe. To mě mrzí,“ uvedla Machačová v rozhovoru pro cyklistický svaz.

Kopecká se v Glasgow radovala již z druhého nejcennějšího kovu. V neděli vyhrála vylučovací závod. Druhá byla Australanka Georgia Bakerová a třetí Japonka Cujaka Učinová.

Rovněž Hoogland oslavil ve Skotsku druhé zlato - v pátek byl členem vítězné nizozemské sestavy v týmovém sprintu mužů. Kilometr s pevným startem vyhrál na třetím MS za sebou, celkově má v této disciplíně čtyři tituly a zařadil se po bok rekordmanů Arnauda Tournanta a Francoise Pervise z Francie, Brita Chrise Hoye a Němce Stefana Nimkeho.

Zbývající dvě pozice na stupních vítězů obsadili Australané - stříbro získal Matthew Glaetzer a bronz Thomas Cornish. V kvalifikaci obsadil 19. místo Matěj Hytych.

Madison vyhráli Nizozemci Jan-Willem van Schip a Yoeri Havik, Češi Denis Rugovac s Janem Vonešem závod nedokončili.