Cyklistka Jaborníková je juniorskou mistryní Evropy v keirinu

Anna Jaborníková už získala na šampionátu v portugalské Anadii i stříbro v týmovém sprintu. Pondělní závod vyhrála členka Dukly Brno před německou dvojicí Clara Schneiderová, Lara-Sophie Jägerová. Šestá skončila ve finále Natálie Mikšaníková. Veronika Jaborníková nestačila jen na Taky Marie-Divine Kouaméovou z Francie.

Anna Jaborníková se vrátila na stupně vítězů poté, co v sobotu obsadila čtvrté místo v individuálním sprintu. V týmovém sprintu skončila v úvodu šampionátu druhá společně s Michaelou Poulovou a Sárou Kateřinou Peterkovou.

Česká výprava má na kontinentálním šampionátu juniorů a jezdců do 23 let už čtyři zlaté medaile. Tři tituly v pátek získali Barbora Němcová ve vyřazovacím závodě juniorek, Petra Ševčíková ve scratchi do 23 let a v závodě na kilometr s pevným startem junior Matěj Hytych, který byl dnes pátý v keirinu.