Příprava vyšla, ale výsledky se nepovedly, ví cyklistka Machačová

dnes 9:04

Od Vánoc se česká cyklistka Jarmila Machačová neukázala doma. Svůj čas dělila striktně mezi přípravu, cestování a střídání hotelů. To vše s jediným cílem – nachystat se co nejlépe na letošní světový šampionát v dráhové cyklistice. Do polského Pruszkówa odletěla třiatřicetiletá rodačka z Havlíčkova Brodu, která ovšem vyrůstala ve Světlé nad Sázavou, s pocitem, že se snad všechno podařilo načasovat správně.