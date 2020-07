Jak se hledá lokomotiva pro týmový sprint. V Brně zalovili mezi bikrosaři

„Pokud se na prvním úseku nevytvoří dostatečná rychlost, pak je problém to dohnat,“ říká Lubomír Vojta, u dráhařů Dukly Brno trenér sprinterů do 23 let. Navíc je vhodných adeptů nedostatek. Dukla o svoji „lokomotivu“ pro týmový sprint na jaře přišla poté, co její stálice Pavel Kelemen přešel na vytrvalecké disciplíny.



Náhradu Brňané našli mezi bikrosaři, tedy cyklisty z terénu. Dominik Topinka a Matěj Bohuslávek jsou v BMX českou špičkou a souhlasili s tím, že to na dráze zkusí. Po měsíci tréninku dovedli týmy Dukly Brno na první a druhé místo na mistrovství republiky.



„Přihrála nám je šťastná shoda náhod. Kluci si toužili zpestřit sportovní život a možná časem i změnit disciplínu. Teď to mají tak půl na půl,“ říká šéftrenér brněnských dráhařů Svatopluk Buchta.

I kdyby Topinka s Bohuslávkem vytrvali v přesvědčení, že z bikrosových tratí kvůli dráze nastálo neslezou, jsou v Dukle spokojení. „Nepamatuju, že by tak rychle jako oni dva u nás někdo týmový sprint rozjel,“ chválí nové akvizice Buchta.

Na první pohled není v cyklistice moc odlišnějších disciplín. Bikros se jezdí na okruhu plném skoků a zatáček na obě strany na kole podobném freestylovému bicyklu. Dráhaři krouží na oválu jedním směrem po hladkém povrchu.

„Někomu může dělat problémy technika jízdy na dráhovém kole. Kdo přejde na dráhu, tak až na výjimky neumí jezdit na klasickém kole s berany,“ připouští Buchta. Rád ale dodává, že to problém jeho dvou nováčků není. Dál už pak shledává hodně podobných prvků.

„Máme rozjížděče, jaké jsme nikdy neměli. Těší nás, že mají zájem závodit v Dukle Brno.“ Svatopluk Buchta šéftrenér dráhařů Dukly Brno

„Oba mají vštípený absolutní start, první dvě tři šlápnutí. To v bikrosu rozhoduje. Vládne tam obrovská dynamika, BMX je minutový závod ve vysoké frekvenci. Kluci se v něm naučí být nebojácní a získají výbornou techniku,“ vypočítává Buchta.



Systematická příprava u obou bikrosařů trvala na dráze několik týdnů. Rychlostí zaujali hned, ale bylo potřeba zjistit, co s nimi udělá komplexní trénink v Dukle.

„Nijak zásadně je to nepřekvapilo. Dráhu znají z Prahy z Motola, kde se připravovali přes zimu. Trénovali i na silnici. Čekali jsme, že jim to půjde, chtěli jsme si to ale ověřit. Měli jsme už kluky, kteří byli na startu velice dobří, ale po 100 metrech jejich tempo uvadalo. Dvě stě padesát metrů není málo. Potřebujeme, aby vydrželi až do konce,“ líčí trenér Vojta.

Právě včera vydaly agentury zprávu o zrušení letošního mistrovství světa v bikrosu. O to víc času budou mít oba jezdci na dráhařskou rutinu.

„Jedno kolo odjedou na full gas, vystřídají a skončí. To bude jejich práce,“ shrnuje Buchta. „Budou do toho vkládat i bikrosové tréninky, a pokud jim to čas dovolí, odjedou na největší bikrosové závody. Absolutně věřím tomu, že i jim dráha a trénink na ní prospějí,“ míní.

Cíl okamžitě nahradit Kelemena před svoje nováčky v Dukle nedávají. „Pavel byl dvakrát na olympiádě, je mistrem Evropy. Ale mohli by ho předčit ve výkonu na první pozici. Pavel toho měl víc, do extratřídy patřil v keirinu, zastal i druhou pozici v týmech. Tihle kluci budou mít jako jedinou specializaci u nás první pozici,“ říká Vojta.