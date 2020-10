Nový tým, stejná medaile. Brněnským dráhařům sedl beton

Tohle zlato byl můj sen, zářil Čechman Výhledově se s ním počítá jako s novým lídrem české dráhové cyklistiky, až – zřejmě příští rok – ukončí kariéru zkušený Tomáš Bábek. Martin Čechman (na snímku) oprávněnost takových očekávání potvrdil ve Fiorenzuole zlatem ze sprintu. Navázal tak na své zlaté evropské medaile z juniorského šampionátu před čtyřmi lety. Ve finále v Itálii porazil favorizovaného Rusa Michaila Jakovleva. „Po tomto zlatu jsem velice toužil. Splnil jsem si velký sen, uspět v kategorii do 23 let už něco znamená. Byla to moje velká meta,“ vyprávěl Čechman. Do individuálního sprintu nastupoval už se stříbrnou medailí z týmového závodu v kapse. „Nakoplo mě to, ale cítil jsem i velkou zodpovědnost. Pozoroval jsem touhu po zlatu uvnitř reprezentace, u rodičů a všech okolo. Když zlato nevyšlo v týmech, tak jsem ho chtěl ještě o malinko víc,“ řekl s úsměvem. Trenér Lubomír Vojta ocenil jeho vyzrálý výkon. „Jakovlev suverénně vyhrál dvoustovku, ale Martin se ukázal být velice silný v taktice. Myslím si, že i týmový sprint ho povzbudil, protože jeho druhý úsek byl vůbec nejrychlejším z celého startovního pole. Byl nejrychlejší dokonce výrazně, takže mu to muselo dodat sebevědomí,“ odhadoval Vojta. Čechman přiznal, že musel svůj závodní projev hodně změnit, aby na zlaté úspěchy z juniorských let mohl navázat i v kategorii do 23 let. „Tam se jedná už skoro o dospělou cyklistiku. V juniorech kolikrát stačí, že máte talent, a utáhnete to. V mužích jsou soupeři kvalitnější. Čtyři roky jsem makal na tom, abych to dokázal,“ popsal. Rád by ve stejném duchu pokračoval i v seniorské kategorii, tuší však, že to nebude tak jednoduché. „Sice bych chtěl ještě víc, ale jsem realista. Vím, že jsme Češi a chybí nám spousta věcí, takže už tohle zlato byl takový malý zázrak,“ domnívá se. Dráhové cyklistice v českých podmínkách chybí podle jeho mínění především peníze a kvalitní velodrom. „Lidi jsou kolem toho nadšení a rozumí tomu, ale finance nám zoufale schází,“ řekl.