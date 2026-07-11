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Zlatá sprinterka je z Česka. Jarošová proletěla juniorským mistrovstvím Evropy

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  16:15

Česká dráhařka Emílie Jarošová v Chotěbuzi | foto: CTK / imago sportfotodienst / Arne Mill Profimedia.cz

Česká dráhová cyklistka Emílie Jarošová je juniorskou mistryní Evropy ve sprintu. Na kontinentálním šampionátu juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi porazila ve finále 2:1 mistryni světa Veroniku Solozobovovou z Ruska.

„Je to neuvěřitelné, nemám slov. Znamená to pro mě strašně moc. Nemohu tomu uvěřit. Jela jsem prakticky na domácí dráze a je to odměna pro všechny lidi, kteří mě na mé cestě podporují,“ citoval web Českého svazu cyklistiky Jarošovou, která od letošního roku závodí za RSC Cottbus.

V semifinále Jarošová vyřadila 2:0 Angelinu Šastakovou z Běloruska a poté se postavila favoritce Solozobovové.

„V semifinále jsem se cítila dobře, byla jsem odpočatá a postoupila jsem docela v pohodě. Věděla jsem, že finále bude daleko těžší, protože jedu proti mistryni světa. A byla jsem i dost nervózní. První jízdu jsem vyhrála, tak jsem si věřila, druhá vyšla líp soupeřce. Do poslední jízdy jsem se snažila dát úplně všechno a dopadlo to skvěle,“ uvedla bývalá cyklistka Dukly Brno.

„Znamená to pro mě opravdu hodně. Jen jsem si potvrdila, že mám skvělou formu a pokusím se ji udržet do mistrovství světa, které je příští měsíc v Zolderu,“ dodala juniorská mistryně Evropy v královské disciplíně,

V Chotěbuzi získala Jarošová druhou českou medaili po triu Adam Rauschgold, Jan Pořízek a David Peterka, kteří vybojovali v kategorii do 23 let stříbro v týmovém sprintu.

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