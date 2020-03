Babor myslel v Berlíně výš, Pszczolarski se těší na Tokio

Scratch je Baborovou skvostnou disciplínou, je v ní juniorským mistrem Evropy i světa, loni si z kontinentálního šampionátu do 23 let dovezl stříbro. A uspět chtěl i mezi elitou, nakonec však dojel čtrnáctý. „Nehodnotím to negativně ani pozitivně, ale mířil jsem výš. Po výkonnostní stránce to bylo super, neměl jsem větší problém vydržet tempo. Navíc v olympijském roce a přes překonané rekordy bylo vidět, v jaké jsou všichni formě. Bohužel jsem ale pocítil, že pořád nemám dostatek zkušeností,“ mrzelo dvacetiletého mladíka.



V závodě se snažil být aktivní, ale v rozhodujících únicích chyběl. „Možná jsem měl zbytečný respekt, když jsem neskočil do nějakého úniku a čekal až na spurt. Nicméně mě to namotivovalo do další práce a věřím, že je to teprve začátek,“ uvedl závodník Tufo Pardus Prostějov.

Až do posledního okruhu držel Wojciech Pszczolarski v bodovacím závodě medailovou pozici, ale nakonec skončil stejně jako loni čtvrtý. „Neměl jsem od sebe velká očekávání, protože jsem se na posledním světovém poháru potýkal se zdravotními problémy, v Kanadě jsem dokonce musel na testy na koronavirus. Neměl jsem tak moc času na přípravu a byl jsem zvědavý, jakou budu mít formu. Bylo to ale skvělé, cítil jsem se silný a opět chybělo málo,“ říká Pszczolarski, jenž se o dva dny později postavil také na start madisonu spolu se svým reprezentačním kolegou Danielem Staniszewskim.

I když mysleli výš, i dvanácté místo jim nakonec stačilo na zisk účastnického místa pro blížící se olympijské hry v Tokiu. „Madison nám nešel podle představ. Měli jsme taktiku vyčkat na vhodný moment a zaútočit. Bohužel jsem ale měl defekt s pádem, takže nám pak scházely síly. Nakonec jsme se však kvalifikovali, takže v tomto směru jsme cíl splnili,“ oddechl si Pszczolarski.

Osmadvacetiletý Polák závodí za prostějovský klub od roku 2014 a během té doby se stal dvakrát mistrem Evropy v bodovacím závodě a ze světového šampionátu má bronz. Teď se může těšit na další vrchol kariéry v Tokiu a radost mají i v klubu. „To, že budeme mít závodníka na olympijských hrách, je pro tým velká událost. Wojta si to za svou poctivou práci a přístup opravdu zaslouží,“ prohlásil sportovní ředitel Tufo Pardus Prostějov Michal Mráček.