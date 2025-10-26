Dráhař Křenek byl na MS jedenáctý v omniu, Němcová se Ševčíkovou v madisonu

Křenek nastřádal v průběhu čtyř disciplín omnia 92 bodů. Medailisté se vtěsnali do rozmezí pouhých dvou - vítězný Španěl Albert Torres získal 133 bodů, druhý Japonec Kazušige Kuboki i třetí Belgičan Lindsay de Vylder shodně 131. Jen o jediný bod za nimi zaostal Dán Niklas Larsen.
Němcová a Ševčíková byly v madisonu dostiženy o jedno kolo a skončily na -20. Zvítězila britská dvojice Madelaine Leechová, Katie Archibaldová se ziskem 30 bodů. Druhé Francouzky Victoire Berteauová s Marion Borrasovou na ně měly šestibodové manko. Jednatřicetiletá Archibaldová dosáhla již na sedmnáctou medaili z MS a sedmou zlatou. V Santiagu byla i druhá ve vylučovací závodě.
Třetí zlato na probíhajícím šampionátu po triumfech ve sprintu a týmovém sprintu oslavila Van de Wouwová. Již v kvalifikaci, z níž do osmičlenného finále neprošly Anna Jaborníková a Sára Kateřina Peterková, vylepšila světový rekord na 1:03,652, v boji o medaile ho pak ještě posunula na 1:03,121.
Ve finále stíhacího závodu se utkaly dvě Britky - Anna Morrisová porazila Josie Knightovou. Bronz si vyjela Američanka Chloé Dygertová. Pro vynikající silničářku je to jubilejní desátá medaile z MS na dráze po osmi zlatých a jednom stříbru. Individuální stíhačku v minulosti čtyřikrát vyhrála (2017, 2018, 2020 a 2023), loni v Dánsku byla druhá.
Mistrovství světa v dráhové cyklistice
v Santiagu de Chile:
Muži:
Ženy: