Dráhař Peterka byl sedmý na MS v závodě na kilometr s pevným startem

  11:14
Český reprezentant David Peterka se na mistrovství světa v dráhové cyklistice v Chile zaskvěl sedmým místem v závodě na kilometr s pevným startem, v němž si již 19. světové zlato vyjel Nizozemec Harrie Lavreysen. Na umístění v první desítce dosáhla i Petra Ševčíková, která skončila devátá v omniu.
Devatenáctiletý český dráhařský talent David Peterka. | foto: ČTK

Teprve devatenáctiletý Peterka potvrdil i na oválu v Santiagu svůj talent. Bronzový muž z únorového mistrovství Evropy v belgickém Heusden-Zolderu si v kvalifikaci zajistil postup do finále šestým nejlepším časem. I když si pak v bojích o medaile o jednu příčku pohoršil, připsal si další cenný výsledek. Čtrnáctý byl v kvalifikaci další český zástupce Dominik Topinka.

„V kvalifikaci jsem zajel osobní rekord, bohužel to jen o 24 tisícin nestačilo na český rekord, ale byl jsem s tou jízdou velmi spokojený. I proto, že na velodromu bylo jen 15 stupňů, což mi úplně nesedí. Před finále pak byla velká pauza, takže jsem musel začít v podstatě nanovo. Bohužel jsem na ten čas z kvalifikace ztratil dvě desetiny a odsunulo mě to na sedmou příčku, ale i tak jsem opravdu spokojený,“ uvedl Peterka pro cyklistický svaz.

Cenné kovy si rozdělili zcela shodně jako před rokem v dánském Ballerupu favorité Lavreysen, jeho krajan Jeffrey Hoogland a Brit Joseph Truman. Fenomenální Lavreysen získal v Chile již třetí zlato, v předchozích dnech ovládl keirin a pomohl Nizozemcům k vítězství také v týmovém sprintu.

Nizozemský dráhový cyklista Harrie Lavreysen oslavuje zlato ze závodu na kilometr s pevným startem.

V počtu nejcennějších medailí je osmadvacetiletý Lavreysen nejúspěšnějším dráhařem historie - 19. zlato z MS znamená další vylepšení jeho vlastního rekordu. Dvakrát vyhrál kilometr s pevným startem, čtyřikrát keirin, šestkrát slavil ve sprintu a sedmkrát v týmovém sprintu. Pětinásobný olympijský vítěz má z MS ve sbírce i tři stříbra.

Bodovací i stíhací závod se staly kořistí Britů. V bodovacím závodě si vedl nejlépe Joshua Tarling, na 20. místě skončil bez zisku Matyáš Koblížek. Stíhací závod vyhrál Josh Charlton.

Ševčíková v omniu vylepšila o jednu příčku loňské umístění, když získala 85 bodů. Zvítězila nedávná šampionka z mistrovství světa v gravelu Lorena Wiebesová se 136 body, pro niž je to v Chile druhé zlato. Dokázala již obhájit titul ve scratchi.

Ve sprintu byla nejlepší další Nizozemka Hetty van de Wouwová, také ona se v Santiagu radovala podruhé, když byla členkou vítězné sestavy v týmovém sprintu. Veronika Jaborníková obsadila 15. místo.

Dráhař Peterka byl sedmý na MS v závodě na kilometr s pevným startem

