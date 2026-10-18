Křenek obsadil páté místo ve vylučovacím závodě na MS dráhových cyklistů

Křenek měl namále už při třetím vylučovacím okruhu, po němž zůstalo v závodě 21 dráhařů. V dalším průběhu si ale vedl skvěle a proklestil si cestu až do nejlepší pětice, když se dvakrát po sobě vyvezl za Dánem Tobiasem Hansenem.
Spolu pak svedli bitvu o postup mezi nejlepší kvarteto, v níž si vedl lépe Seveřan. Hansen se nakonec dostal až do finále, v němž měl ale více sil Teutenberg. Bronz získal Belgičan Jules Hesters.
Česká výprava skončila na šampionátu bez medaile, dosáhla na čtyři umístění v první desítce. Osmé místo v týmovém sprintu obsadili David Peterka, Dominik Topinka a Adam Rauschgold. V omniu byla Petra Ševčíková devátá a Křenek desátý.