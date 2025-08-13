Českým cyklistickým fanouškům může být Banksová blízká díky druhému místu, které vybojovala v roce 2018 na Tour de Feminin v etapě z Krásné Lípy do Varnsdorfu, těm italským zase přes ženské Giro, na kterém po sólo únicích získala svá dvě vítězství.
A právě Giro se stalo nedobrovolně posledním závodem, který Britka ve své kariéře absolvovala.
V červenci 2023 ještě ani neměla pořádně vyléčené odřeniny, které si přivezla ze závěrečné etapy italské Grand Tour, když dostala zprávu, že její vzorek moči vyšel pozitivně na dopingový test. K odebrání vzorku došlo o 79 dní dříve a měl obsahovat chlortalidon. Ten se používá k léčbě vysokého tlaku, ve sportu ale může fungovat jako maskování pro jiné zakázané látky.
„Věděla jsem, že i když mi antidopingové úřady uvěří, že jsem si nevzala zakázanou látku úmyslně, bude jen na mě dokázat, že se mi dostala do těla kontaminací,“ popisuje Banksová na svém blogu, kde celý případ dopodrobna vysvětluje.
„Celou kariéru jsem byla tak opatrná, abych minimalizovala riziko kontaminace. Ale advokáti zaměřující se na sportovní právo mi vysvětlili, že kontaminované může být vlastně cokoliv. Doplňky stravy, léky, voda, jídlo, povrch nebo stačí jen léky někoho, kdo u mě byl na návštěvě. Dohledat zdroj kontaminace by bylo těžké i pouhý den po odebrání vzorku a v té chvíli uběhlo už 79 dní.“
Odhadovaná koncentrace chlortalidonu ve vzorku Banksové byla 70 ng/ml, což je řádově méně, než jaké množství by bylo pro tělo účinné. 48 hodin po jedné dávce by měla být koncentrace látky v těle přibližně 5000 ng/ml.
Kromě množství látky v těle stavěla Banksová svou obhajobu na doporučení profesora Maria Thevise, který se zabývá výzkumem dopingu. Ve své práci z roku 2016 vyzval k posunutí hranice minimálního množství pro všechna diuretika, do kterých spadá i chlortalidon, na 200 ng/ml, protože při nižší koncentraci hrozí kontaminace skrz jiné léky.
Za další zdravotní vyšetření, testy a expertní analýzy, které měly dokázat, že Banksová nikdy neužívala zakázanou látku v účinném množství, dala cyklistka celkem 40 000 liber (přibližně 1 130 000 korun).
Případ nejprve prošetřovala britská antidopingová agentura (UKAD), která po devíti měsících uznala, že chlortalidon se do těla cyklistky dostal pravděpodobně přes léky na astma, které dlouhodobě používá.
Lizzy Banksová po vítězství ve čtvrté etapě Gira 2020:
„To, že UKAD takto rozhodla, aniž bych musela dokládat konkrétní prostředek kontaminace, bylo zásadní pro všechny ostatní sportovce v mé situaci,“ kvituje Banksová.
Jenže právě kvůli tomu se proti rozhodnutí odvolala Světová antidopingová agentura (WADA) k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS).
„WADA otevřeně uváděla, že kdyby můj případ dopadl takto, byl by to konec sportu a fair play. Ne protože si mysleli, že jsem dopovala, ale protože nechtěli, aby sportovcům stačilo argumentovat kontaminací.“
Banksová tak musela znovu dokazovat to, co už jednou dokázala. Navíc zatímco WADA může v těchto případech předvolat jakékoliv experty, sportovci smějí jen ty, kteří nejsou propojení s WADA, což většina odborníků nějakým způsobem je.
Obě strany sporu – za Banksovou stála v tuto chvíli i UKAD, jejíž rozhodnutí WADA zpochybňovala – pak měly své důkazy předložit CAS do určitého data, po kterém už arbitráž neměla dodatečné argumenty přijímat. WADA však dodala další materiály i poté a CAS je do případu zahrnula.
Verdikt, který arbitráž vynesla letos v dubnu, nakonec Banksová očekávala. UKAD podle arbitráže rozhodla špatně a dvouletý zákaz činnosti, o který šlo WADA především, Banksové potvrdila. Přestože závodní kariéru oficiálně ukončila Britka už loni, kvůli zákazu činnosti se nemůže zapojit do sportu ani jiným způsobem.
Lizzy Banksová na Tour de Feminin:
„Nemůžeme mít systém, ve kterém CAS neshledá sportovce provinilým z dopingu, a přesto mu pak na dva roky zničí kariéru i život – kariéru ještě déle,“ protestuje Banksová v rozhovoru s Cycling Weekly.
„Obecně vzato, požadavek důkazního břemena na straně sportovců je klíčový pro zachování spravedlnosti ve sportu. Bez toho by byl antidopingový systém nefunkční,“ vyjádřil se k případu mluvčí WADA.
„V klasickém právu existuje presumpce neviny, dokud vás neusvědčí. Tady jste uznán vinným, dokud nedokážete opak,“ vadí Banksové.
„Uplynulé dva roky se dají popsat jen jako psychická muka. Zbylo mi tak málo energie, že téměř ani nejsem schopná vylíčit tuhle poučnou, devastující a často také dost absurdní ságu,“ píše.
„Doložila jsem proč a jak strašně je systém zkažený. Nechci, aby ještě někdo musel projít tím co já. Musíme se z toho poučit. Žádám členy antidopingové a sportovní komunity, aby mě podpořili v tom, že se něco musí změnit. Pravidla se musí aktualizovat a modernizovat tak, aby reflektovala vědeckou realitu kontaminace. Systém, ve kterém sportovec, u kterého je shledáno, že nedopoval, skončí bez možnosti bránit se a nemá šanci na nižší trest než dva roky, není spravedlivý a není správný.“