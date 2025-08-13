Nedopovala, přesto dostala dvouletý trest. Systém je zkažený, tvrdí cyklistka

Alžběta Marešová
  16:30
Lizzy Banksová je jméno, které vám nejspíš nic neřekne. Za šest sezon v ženském pelotonu získala čtyřiatřicetiletá britská cyklistka dvě profesionální vítězství, nikdy se nedostala na dámskou Tour a honbu za lepšími výsledky jí komplikovalo křehké zdraví. O mediální pozornost si říká až nyní, rok po konci kariéry.

Lizzy Banksová absolvuje silniční závod na světovém šampionátu v Yorkshiru 2019. | foto: Profimedia.cz

Českým cyklistickým fanouškům může být Banksová blízká díky druhému místu, které vybojovala v roce 2018 na Tour de Feminin v etapě z Krásné Lípy do Varnsdorfu, těm italským zase přes ženské Giro, na kterém po sólo únicích získala svá dvě vítězství.

A právě Giro se stalo nedobrovolně posledním závodem, který Britka ve své kariéře absolvovala.

V červenci 2023 ještě ani neměla pořádně vyléčené odřeniny, které si přivezla ze závěrečné etapy italské Grand Tour, když dostala zprávu, že její vzorek moči vyšel pozitivně na dopingový test. K odebrání vzorku došlo o 79 dní dříve a měl obsahovat chlortalidon. Ten se používá k léčbě vysokého tlaku, ve sportu ale může fungovat jako maskování pro jiné zakázané látky.

„Věděla jsem, že i když mi antidopingové úřady uvěří, že jsem si nevzala zakázanou látku úmyslně, bude jen na mě dokázat, že se mi dostala do těla kontaminací,“ popisuje Banksová na svém blogu, kde celý případ dopodrobna vysvětluje.

Trest za doping vypršel, Sinner se vrací: Zvažoval jsem, že se na všechno vykašlu

„Celou kariéru jsem byla tak opatrná, abych minimalizovala riziko kontaminace. Ale advokáti zaměřující se na sportovní právo mi vysvětlili, že kontaminované může být vlastně cokoliv. Doplňky stravy, léky, voda, jídlo, povrch nebo stačí jen léky někoho, kdo u mě byl na návštěvě. Dohledat zdroj kontaminace by bylo těžké i pouhý den po odebrání vzorku a v té chvíli uběhlo už 79 dní.“

Odhadovaná koncentrace chlortalidonu ve vzorku Banksové byla 70 ng/ml, což je řádově méně, než jaké množství by bylo pro tělo účinné. 48 hodin po jedné dávce by měla být koncentrace látky v těle přibližně 5000 ng/ml.

Kromě množství látky v těle stavěla Banksová svou obhajobu na doporučení profesora Maria Thevise, který se zabývá výzkumem dopingu. Ve své práci z roku 2016 vyzval k posunutí hranice minimálního množství pro všechna diuretika, do kterých spadá i chlortalidon, na 200 ng/ml, protože při nižší koncentraci hrozí kontaminace skrz jiné léky.

Chiméra, bonbony z Peru, holubí koláč. Bizarní výmluvy v dopingových kauzách

Za další zdravotní vyšetření, testy a expertní analýzy, které měly dokázat, že Banksová nikdy neužívala zakázanou látku v účinném množství, dala cyklistka celkem 40 000 liber (přibližně 1 130 000 korun).

Případ nejprve prošetřovala britská antidopingová agentura (UKAD), která po devíti měsících uznala, že chlortalidon se do těla cyklistky dostal pravděpodobně přes léky na astma, které dlouhodobě používá.

Lizzy Banksová po vítězství ve čtvrté etapě Gira 2020:

„To, že UKAD takto rozhodla, aniž bych musela dokládat konkrétní prostředek kontaminace, bylo zásadní pro všechny ostatní sportovce v mé situaci,“ kvituje Banksová.

Jenže právě kvůli tomu se proti rozhodnutí odvolala Světová antidopingová agentura (WADA) k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS).

„WADA otevřeně uváděla, že kdyby můj případ dopadl takto, byl by to konec sportu a fair play. Ne protože si mysleli, že jsem dopovala, ale protože nechtěli, aby sportovcům stačilo argumentovat kontaminací.“

Abychom se báli dát si čistou vodu. Tenisem obchází strašidlo dopingu

Banksová tak musela znovu dokazovat to, co už jednou dokázala. Navíc zatímco WADA může v těchto případech předvolat jakékoliv experty, sportovci smějí jen ty, kteří nejsou propojení s WADA, což většina odborníků nějakým způsobem je.

Obě strany sporu – za Banksovou stála v tuto chvíli i UKAD, jejíž rozhodnutí WADA zpochybňovala – pak měly své důkazy předložit CAS do určitého data, po kterém už arbitráž neměla dodatečné argumenty přijímat. WADA však dodala další materiály i poté a CAS je do případu zahrnula.

Verdikt, který arbitráž vynesla letos v dubnu, nakonec Banksová očekávala. UKAD podle arbitráže rozhodla špatně a dvouletý zákaz činnosti, o který šlo WADA především, Banksové potvrdila. Přestože závodní kariéru oficiálně ukončila Britka už loni, kvůli zákazu činnosti se nemůže zapojit do sportu ani jiným způsobem.

Lizzy Banksová na Tour de Feminin:

„Nemůžeme mít systém, ve kterém CAS neshledá sportovce provinilým z dopingu, a přesto mu pak na dva roky zničí kariéru i život – kariéru ještě déle,“ protestuje Banksová v rozhovoru s Cycling Weekly.

„Obecně vzato, požadavek důkazního břemena na straně sportovců je klíčový pro zachování spravedlnosti ve sportu. Bez toho by byl antidopingový systém nefunkční,“ vyjádřil se k případu mluvčí WADA.

„V klasickém právu existuje presumpce neviny, dokud vás neusvědčí. Tady jste uznán vinným, dokud nedokážete opak,“ vadí Banksové.

„Uplynulé dva roky se dají popsat jen jako psychická muka. Zbylo mi tak málo energie, že téměř ani nejsem schopná vylíčit tuhle poučnou, devastující a často také dost absurdní ságu,“ píše.

„Doložila jsem proč a jak strašně je systém zkažený. Nechci, aby ještě někdo musel projít tím co já. Musíme se z toho poučit. Žádám členy antidopingové a sportovní komunity, aby mě podpořili v tom, že se něco musí změnit. Pravidla se musí aktualizovat a modernizovat tak, aby reflektovala vědeckou realitu kontaminace. Systém, ve kterém sportovec, u kterého je shledáno, že nedopoval, skončí bez možnosti bránit se a nemá šanci na nižší trest než dva roky, není spravedlivý a není správný.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brumov vs. ProstějovFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Brumov vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 20.00
  • 9.89
  • 1.07
Karlovy Vary vs. ŽižkovFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Karlovy Vary vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 13.10
  • 7.08
  • 1.15
Lanžhot vs. OpavaFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Lanžhot vs. Opava //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 15.20
  • 8.70
  • 1.10
Nové Sady vs. HlučínFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Nové Sady vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
13. 8. 18:00
  • 6.14
  • 5.33
  • 1.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Nedopovala, přesto dostala dvouletý trest. Systém je zkažený, tvrdí cyklistka

Lizzy Banksová je jméno, které vám nejspíš nic neřekne. Za šest sezon v ženském pelotonu získala čtyřiatřicetiletá britská cyklistka dvě profesionální vítězství, nikdy se nedostala na dámskou Tour a...

13. srpna 2025  16:30

Fotbalové přestupy ONLINE: S Kinským počítáme, prohlásil trenér Tottenhamu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

13. srpna 2025  16:27

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Tolik chtěl obhajovat světový titul z Prahy, jenže zranění ho na letošní turnaj nepustilo. „Mohl jsem se jen koukat, to je hrozný očistec!“ trpěl Radko Gudas, nezaměnitelný vousáč a kapitán Anaheimu...

13. srpna 2025  15:44

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Od našeho zpravodaje v Arménii Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory...

13. srpna 2025  15:33

Jindřišek ve třetí lize: Na tréninky jezdí na skútru, chystá se na práci instalatéra

Když po konci minulé sezony definitivně završil úctyhodnou prvoligovou kariéru, okamžitě dostal nabídky z několika klubů z nižších soutěží. I když některé byly lukrativnější, uznávaný fotbalový...

13. srpna 2025

Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete...

13. srpna 2025

Vítkovice proti Třinci nenastoupí, viróza překazila i druhý přípravný duel

Hokejisté Vítkovic ze zdravotních důvodů neodehrají ani druhé přípravné utkání před startem extraligy, klub musel zrušit i plánovaný čtvrteční zápas s Třincem. Ostravané, kteří již v úterý na...

13. srpna 2025  14:53

Šéf rozhodčích: Věřím, že protesty klubů jsou jen náhoda. Některé z nich nechápu

Plzeň, Pardubice, Bohemians, Olomouc a naposledy Baník. Kluby, které v úvodních čtyřech ligových kolech podaly oficiální protest proti výkonům rozhodčích. „Věřím, že je to jen náhoda,“ tvrdí šéf...

13. srpna 2025  14:51

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

„Už jedou, už jsou kousek od nás!“ křičel před třinácti lety Pavel Cejnar do mikrofonu na plném Pernštýnském náměstí v Pardubicích, když se čekalo na příjezd čerstvých hokejových mistrů, kteří zrovna...

13. srpna 2025  14:28

Barum Czech Rally 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

13. srpna 2025  13:58

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Parkourista Chum vybojoval na Světových hrách stříbro, florbalisté obhájili bronz

Parkourista Jaroslav Chum získal v běhu na rychlost stříbro na Světových hrách. Medaili pro českou výpravu vybojovali v Čcheng-tu také florbalisté, kteří po výhře 7:2 nad Švýcarskem obhájili bronz....

13. srpna 2025  8:38,  aktualizováno  13:46

Změní fotbalová Plzeň majitele? O koupi údajně jedná nejbohatší Čech

Fotbalová Viktoria Plzeň možná změní majitele. O koupi západočeského celku má prý zájem třiatřicetiletý Michal Strnad, nejbohatší Čech a majitel zbrojařského holdingu CSG. „Probíhá nějaký proces,...

13. srpna 2025  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.