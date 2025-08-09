Cyklista Neuman vyhrál obě etapy závodu Kolem Sikulska, porazil řeckého mistra

V sobotní etapě dlouhé 152 kilometrů triumfoval Neuman před týmovým kolegou Polákem Alanem Banaszekem a právě Arvanituem.
„Jsem nadšený, jak se nám tu dařilo a jak se daří celou sezonu. Jsem šťastný za dvě vyhrané etapy a celkové prvenství, ale i za dnešní Alanovo druhé a celkové třetí místo. Lepší už to být nemohlo,“ uvedl v tiskové zprávě Neuman, který ovládl i bodovací soutěž.
Cyklisté ATT Investments mají letos na kontě už dvacet výher v závodech UCI. „Vezeme se na vítězné vlně a doufám, že ještě zdaleka neskončila,“ uvedl sportovní ředitel týmu Jaromír Friede.