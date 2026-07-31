Dominance Van Aerta pokračuje. Belgičan vyhrál i třetí etapu Kolem Dánska

Osmý skončil v deštivé královské etapě dlouhé 203 kilometrů český závodník Tomáš Kopecký a v průběžném pořadí mu patří sedmá pozice s odstupem 45 sekund na Van Aerta. Jeho bratr Matyáš byl v pátek v úniku a vyhrál sprinterskou prémii. Cílem projel jako devátý a stejně je na tom i celkově.
Van Aert, který kvůli zranění lokte přišel o start na Tour de France, vybojoval páté vítězství v sezoně a 56. triumf v kariéře.
Kolem Dánska - 3. etapa (202,9 km)
1. Van Aert (Belg.) 4:55:17, 2. Kubiš (SR) -2, 3. Laporte (Fr.), 4. H. Pedersen oba -4, 5. Kragh Andersen (oba Dán.) -8, 6. Coté (Kan.) -12, ...8. T. Kopecký -15, 9. M. Kopecký (oba ČR) -21
Průběžné pořadí: 1. Van Aert 13:05:17, 2. Kubiš -20, 3. Laporte, 4. H. Pedersen oba -30, 5. Kragh Andersen -38, 6. Coté -44, 7. T. Kopecký -45, ...9. M. Kopecký -1:05