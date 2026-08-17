Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Veterán Pozzovivo zase jednou tančil. Ve 43 letech vystoupal na pódium Czech Tour

Kryštof Morong
  7:00
Domenico Pozzovivo

Domenico Pozzovivo | foto: Bezdek/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Alessandro Fancellu triumfuje v poslední etapě Czech Tour.
Alessandro Fancellu triumfuje v poslední etapě Czech Tour.
Václav Ježek slaví na pódiu v červeném trikotu pro nejlepšího domácího...
Michal Schuran z týmu United Shipping v puntíkatém trikotu pro nejlepšího...
45 fotografií
Když ráno po týmové prezentaci scházel z pódia na Velkém náměstí v Kroměříži, našel si před závěrečnou etapou čas zavzpomínat na bývalého parťáka Jana Hirta i svá nejlepší léta. Zabral se do toho natolik, až se vylekal, že na stojanu visí už jen jeho kolo. Start ale stihl a o čtyři hodiny později Domenico Pozzovivo na Pustevnách uhájil celkové třetí místo.

Ve 43 letech je nejstarším závodníkem jezdící v ProSeries i WorldTour – nejvyšších divizích světa. Že by to však na drobném Italovi bylo znát? Po sezoně 2024 strávené v týmu Bardiani se rozhodl s profesionální cyklistikou skončit. Vystudoval magistra v oboru sportovních věd, trénoval olympijského vítěze v chůzi Alexe Schwazera a věnoval se dceři Dianě. Z kola však neslezl, týdně najezdil až 18 tréninkových hodin.

„Sledoval jsem, jaká čísla mám v tréninku, když jezdím jen tak bez konkrétního cíle. Nakonec jsem si řekl: Proč to nezkusit, co to se mnou udělá v pelotonu?“ Na začátku dubna tak po roční pauze znovu podepsal kontrakt, tentokrát s konkurenční italskou stájí Solution Tech-Nippo-Rali.

Nestačilo mu to, po tom všem čím si prošel. V roce 2014 při přípravě na monument Kolem Lombardie vletěl ze Stelvia v rychlosti 70 km/h do svodidel kvůli kočce, která mu vběhla pod kola. Zlomil si lýtkovou i holenní kost.

Alessandro Fancellu (vpravo) s Domenicem Pozzovivem v cíli na Dlouhých stráních, zatímco za nimi spurtuje pro čtvrté místo Václav Ježek.

O rok později měl zase těžký pád na Giru a v roce 2019 ho před španělskou Vueltou v Kalábrii smetlo auto. Utrpěl na dvacet zlomenin, podstoupil šestnáct operací a lékaři pochybovali, zda se na kolo ještě vůbec posadí.

Vrátil se. Na levé ruce má však dodnes šrouby s destičkami a kvůli omezené hybnosti ramene musel trvale upravit svůj posed.

„Mám pořád velkou motivaci. Stále na sobě pracuji a snažím se na věk příliš nemyslet. Soustředím se jen na to, jak dokážu tlačit do pedálů, a na to hlavní – radost ze závodění a cestování.“ Předává zkušenosti mladým klukům a radí, jak u cyklistiky vydržet co nejdéle.

STOUPÁNÍ. Jan Hirt na čele hlavní skupiny během třetí etapy Sazka Tour, za ním...
V CÍLI. Domenico Pozzovivo během patnácté etapy Gira.

Vždyť kdo jiný by měl být mentorem než právě on?

Během jednadvacetileté kariéry prošel osmi týmy, absolvoval neuvěřitelných 25 Grand Tour, osmkrát pronikl do mezi deset nejlepších v celkovém pořadí. Dvakrát byl pátý na domácím Giru.

Právě na Corsa rosa má neuvěřitelných 17 účastí, tam si v roce 2012 dojel pro životní výsledek, když po sólovém útoku ve stoupání na náhorní plošinu Lago Laceno slavil vítězství v osmé etapě. „Byl to vrchol mojí kariéry i nejkrásnější vzpomínka na Giro, kterou si v sobě nesu.“

O deset let později pak s Hirtem dotáhl podceňovanou stáj Intermarché k nečekanému vzestupu. „Máme skvělý vztah. I proto, že jsme pro tým v roce 2022 zajistili historický milník – poprvé měli jezdce v elitní desítce celkového pořadí Gira, a rovnou dva (6. Hirt a 8. Pozzovivo). Pro mě i pro Jana to byl nádherný závod. Jako bychom si předali štafetu, v první polovině jsem byl silnější já a on se trochu trápil. Potom se to obrátilo.“

A letos se zase jednou potkali v pelotonu – dva staří známí na sklonku kariér finišovali bok po boku na vrcholu Pusteven. Typicky předkloněný, s koleny do stran a kývající se ze sedla proťal Pozzovivo cílovou pásku na 11. místě.

Legendární Knížecí cesta na Pustevny. Smrtelné nehody i slavné cyklistické bitvy

Vyčerpáním si lehl na řídítka a ptal se servismana: „Jsem na pódiu?“

Byl. O jedenáct sekund uhájil třetí příčku. Takový už prostě je, soutěživý, i s o generaci mladšími jezdci svádí vyrovnané souboje.

„Když jsem začínal, byl přístup úplně jiný – zachovat klid a to nejlepší ze sebe vydat až později, ve 25 nebo 28 letech. Dnes jezdci znají své výkonnostní hodnoty už od juniorů, a jakmile přijdou k profesionálům, přesně vědí, na co mají. Proto hned dosahují velkých výsledků.“

A přesto je stále poráží.

„V Česku jsem si to opět užíval, lidé jsou tady skvělí. Snažil jsem se jim předvést to nejlepší. Teď mě čekají italské závody. A co bude dál, se uvidí…“

Ježek i na Pustevnách čtvrtý, Schuran si jistil puntíky

Tak jako den předtím na Dlouhých stráních, dojel i v závěrečné etapě na Pustevny na čtvrtém místě. Chtěl využít drobných rozestupů a zkusit zaútočit na nejlepší pětku, favorité však dorazili do cíle těsně za sebou. Přesto 21letý Václav Ježek suverénně uhájil sedmou příčku v celkovém pořadí.

„Před začátkem jsem cílil na top desítku. Jak etapy postupovaly, říkal jsem si, že bych to chtěl zkusit posunout do nejlepší pětky. Chyběly vteřiny, ale na Ještědu jsem bohužel ztratil nejvíc času a dopadlo to takhle,“ líčil jezdec hradecké stáje Kasper crypto4me. „V letošní první velké sezoně sám sebe ještě poznávám, učím se a hledám své limity. Ale na dosavadní průběh roku si určitě nemůžu stěžovat, daří se mi.“

Václav Ježek slaví na pódiu v červeném trikotu pro nejlepšího domácího závodníka Czech Tour.

Michal Schuran z týmu United Shipping v puntíkatém trikotu pro nejlepšího vrchaře před startem 4. etapy Czech Tour.

Závodníci museli v neděli 15 kilometrů před cílem v Kunčicích pod Ondřejníkem nečekaně zastavit na železničním přejezdu. „Pro nás v úniku to bylo vlastně dobré, protože v ten moment jsme toho už měli plné zuby. To krátké vydechnutí a protřepání nohou jsem docela ocenil,“ smál se Michal Schuran.

Jezdec týmu United Shipping byl opět mezi uprchlíky a na vrchařské prémii si definitivně pojistil puntíkovaný dres. „Boj o únik dnes netrval 50 kilometrů, ale vyšel hned na první nástup. Horší byl moment, kdy se začalo závodit na větru a náskok začal padat. Museli jsme trochu přidat, ale když jsme měli k dobru dvě minuty, věděl jsem, že prémii zvládnu a puntíky si pojistím. Pak už po mně nikdo nešel,“ popisoval spokojeně.

„Být tři dny v úniku a táhnout tempo je strašně náročné, jsem dost unavený. Ale pro náš tým je to skvělá reklama na největším českém závodě. Tím spíš, že nám nevyšly úplně podle představ ambice na celkové pořadí, jsme maximálně spokojení.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Sačko vs. SiniakovTenis - 1. kolo - 17. 8. 2026:Sačko vs. Siniakov //www.idnes.cz/sport
17. 8. 13:00
  • 1.30
  • -
  • 3.16
Filip vs. HardtTenis - 1. kolo - 17. 8. 2026:Filip vs. Hardt //www.idnes.cz/sport
17. 8. 13:00
  • 4.09
  • -
  • 1.19
Gengel vs. TorresTenis - 1. kolo - 17. 8. 2026:Gengel vs. Torres //www.idnes.cz/sport
17. 8. 17:00
  • 4.32
  • -
  • 1.18
Třinec vs. Ústí n. L.Fotbal - 4. kolo - 17. 8. 2026:Třinec vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 8. 18:00
  • 3.34
  • 3.50
  • 2.00
Nosková vs. TausonováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 17. 8. 2026:Nosková vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
17. 8. 20:00
  • 1.40
  • -
  • 3.02
Hijikata vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 2. kolo - 17. 8. 2026:Hijikata vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
17. 8. 20:00
  • 3.80
  • -
  • 1.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Svatba, na kterou se čekalo. Cristiano Ronaldo si vzal Georginu Rodríguezovou

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou na předávání cen Globe Soccer.

Cristiano Ronaldo je ženatý. Portugalská fotbalová superstar si vzala svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou. Pár, který společně vychovává pět dětí, si řekl své ano 11. srpna při civilním...

Valentové nestačilo v Cincinnati ani sedm mečbolů a vypadla, Siniaková jde dál

Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu.

Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6:7, 6:1, 6:1 Španělku Jéssiku Bouzasovou. Tereza Valentová nevyužila sedm mečbolů a prohrála 6:3, 6:7, 0:6 s Elinou Svitolinovou z...

17. srpna 2026  7:41

Veterán Pozzovivo zase jednou tančil. Ve 43 letech vystoupal na pódium Czech Tour

Domenico Pozzovivo

Když ráno po týmové prezentaci scházel z pódia na Velkém náměstí v Kroměříži, našel si před závěrečnou etapou čas zavzpomínat na bývalého parťáka Jana Hirta i svá nejlepší léta. Zabral se do toho...

17. srpna 2026

Slavia má skvělý tým, ale při troše štěstí jsme mohli vyhrát, řekl trenér Liberce

Branislav Fodrek

Fotbalový Liberec v úvodu ligy baví! Družina ze severu Čech jako první v sezoně dokázala obrat mistrovskou Slavii, v elektrizující atmosféře téměř vyprodaného stadionu U Nisy s ní remizovala 1:1....

17. srpna 2026  6:58

Zaplatím lidem naše soustředění. Sasínek Mäki o kritice i sedmém místu na ME

Kristiina Sasínek Mäki se chystá na finále běhu na 1500 metrů na mistrovství...

Od naší zpravodajky ve Velké Británii Po sobotním rozběhu plakala dojetím, protože se dokázala v cílové rovince procpat na poslední postupové místo. V nedělním finále mistrovství Evropy v Birminghamu si mílařka Kristiina Sasínek Mäki...

17. srpna 2026  6:51

Chyba Konečného? Trpišovský ho chválil: Byl dominantní, ve Slavii má budoucnost

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje zápas proti Slovanu Liberec.

Slávistického nešťastníka Mikuláše Konečného, mladého obránce, který se v závěru vypjatého nedělního duelu v Liberci chybou podepsal pod vyrovnávací gól na 1:1, chválil. „V prvním poločase patřil k...

17. srpna 2026  5:30

Unikát, mentální kouč na střídačce: Když se slaví gól, jsem v emoční nule

Premium
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Když dali Piráti gól a střídačka explodovala jako silvestrovský ohňostroj, on na ní stál netečně, bez emocí, se zápisníkem v ruce. A jen pozoroval cvrkot kolem sebe. V posledních dvou sezonách se...

17. srpna 2026

Chorý zpátky v akci. Jsme rádi, ale nedokázali jsme ho využít, litovali slávisté

Tomáš Chorý se diví.

Probil se k centru z levé strany, ale hlavou míč jen lehce lízl směrem k rohovému praporku. Tomáš Chorý, útočník slávistických fotbalistů, po třech měsících a jednom týdnu zase oblékl sešívaný dres....

16. srpna 2026  23:20

ME v atletice 2026: Program závěrečného dne, Duplantis ve finále a boj o poslední medaile

Armand Duplantis skáče ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu uzavře v neděli 16. srpna svůj program závěrečným soutěžním dnem. Dopolední blok je vyhrazen maratonům. Večerní program pak nabídne posledních osm...

16. srpna 2026  23:08

Potvrzeno, Češi končí na ME bez medaile. Sasínek Mäki byla sedmá, Hrochová devátá

Kristiina Sasínek Mäki po finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy v...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Atletické mistrovství Evropy v Birminghamu skončilo pro českou výpravu neúspěchem, poprvé v historii nezískala na kontinentálním šampionátu žádnou medaili. Poslední naděje, mílařka Kristiina Sasínek...

16. srpna 2026  22:53

Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR

Michal Kohút se raduje z branky proti Artisu.

V Hradci Králové vydržel na hřišti 45 minut. Nyní proti Artisu Brno šedesát. A ještě k tomu už v osmé minutě vstřelil vítězný gól fotbalistů Baníku Ostrava. Záložník Michal Kohút je po vleklém...

16. srpna 2026  22:38

Mistr světa Rodri odchází po 7 letech z Manchesteru City do Barcelony

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri po sedmi sezonách opustí Manchester City a přestoupí do Barcelony. O dohodě mezi kluby informují britská a španělská média. Anglický klub za...

16. srpna 2026  22:02

Bejlek zvládla v Cincinnati i druhé derby. Krejčíkovou porazila po dvou hodinách

Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati.

Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7:6, 6:4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové. Ve 3. kole je...

16. srpna 2026  20:03,  aktualizováno  21:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×