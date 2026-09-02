Pogačar utrpěl zlomeninu levé klíční kosti s posunem, stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle a kromě mnoha odřenin si ještě přivodil otřes mozku.
V pondělí podstoupil operaci klíční kosti. Nyní ho čeká klid. Až to situace dovolí, přesun do domácího léčení. A termín návratu na kolo? Stále nejistý.
Byť zatím z jeho týmu UAE Emirates nezaznělo, že by se definitivně vzdali účasti na mistrovství světa v Montrealu, kde chtěl 27. září usilovat o třetí zlatou medaili v řadě.
O hazard by bezpochyby šlo, protože (Pogačar) neřeší jen jednu zlomeninu, ale utrpěl víc poměrně závažných zranění naráz. Sám by si musel vyhodnotit, jestli s tím, co už všechno v kariéře dokázal, mu stojí za to ho podstupovat.