Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co se děje při otřesu mozku? A jak léčit klíční kost? Pogačarův pád očima lékaře

Michal Koubek
  8:00

Fotogalerie20 Premium

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Nešťastný pád Tadeje Pogačara v osmé etapě španělské Vuelty sledoval v televizi. Hned jak spatřil, že se slovinský fenomén bolestivě chytil za ruku, bylo mu jasné, že je zle. „Bohužel jde o dost časté zranění,“ kývne doktor Karel Martinek, někdejší trenér Jana Hirta či Františka Raboně a zároveň dlouholetý lékař českých cyklistických reprezentací.

Pogačar utrpěl zlomeninu levé klíční kosti s posunem, stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle a kromě mnoha odřenin si ještě přivodil otřes mozku.

V pondělí podstoupil operaci klíční kosti. Nyní ho čeká klid. Až to situace dovolí, přesun do domácího léčení. A termín návratu na kolo? Stále nejistý.

Byť zatím z jeho týmu UAE Emirates nezaznělo, že by se definitivně vzdali účasti na mistrovství světa v Montrealu, kde chtěl 27. září usilovat o třetí zlatou medaili v řadě.

O hazard by bezpochyby šlo, protože (Pogačar) neřeší jen jednu zlomeninu, ale utrpěl víc poměrně závažných zranění naráz. Sám by si musel vyhodnotit, jestli s tím, co už všechno v kariéře dokázal, mu stojí za to ho podstupovat.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Bartůňková první kolo US Open kvůli dešti nedohrála, další tři Češky končí

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu.

Hladce získala úvodní set, ale pak Nikola Bartůňková v utkání prvního kola tenisového US Open kvůli dešti pokračovat nemohla. Dohrávat tak bude ve středu. Gabriela Knutsonová ani Lucie Havlíčková při...

2. září 2026  8:03

Co se děje při otřesu mozku? A jak léčit klíční kost? Pogačarův pád očima lékaře

Premium
Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Nešťastný pád Tadeje Pogačara v osmé etapě španělské Vuelty sledoval v televizi. Hned jak spatřil, že se slovinský fenomén bolestivě chytil za ruku, bylo mu jasné, že je zle. „Bohužel jde o dost...

2. září 2026

Handicap navzdory handicapu! Golf spojí osobnosti českého sportu a parasportovce

Albatross Golf Resort.

UniCredit Bank ve spolupráci s Albatross Golf Resort připravuje na sobotu 5. září 2026 golfový turnaj Champions Together, který propojí olympioniky a profesionální sportovce s hráči se zdravotním...

2. září 2026  7:29

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

2. září 2026  7:18

Fotbalové přestupy ONLINE: City vyrovnalo anglický rekord, Jesus je v Barceloně

Sledujeme online
Enzo Fernández z Argentiny vyrovnává v semifinále s Anglií.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

2. září 2026  7:15

Rekordní transfer v Premier League. Enzo přesunem z Chelsea do City vyrovnal Isaka

Enzo Fernández oslavuje svůj gól proti Tottenhamu.

Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber (3,53 miliardy korun). Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické...

2. září 2026  7:04

Spáč na letišti, čekání u brány nebo rozbitý fax. A přestupové hodiny tikají

Keylor Navas, brankář Realu Madrid se natahuje po míči v zápase proti...

Nechtělo se mu čekat, až se bafuňáři rozhoupou. Tak radši vzal věci do svých rukou. Sedl do auta, drandil 200 kilometrů z Birminghamu do Londýna a věřil, že jen zapózuje v dresu a podepíše. Už je to...

2. září 2026

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace, kde sledovat

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

2. září 2026  5:59

Jak Tronchon nemohl uvěřit, že vyhrál na Vueltě a Pedersen přemýšlel nad koncem

Francouz Bastien Tronchon slaví vítězství v desáté etapě Vuelty

Protínal bílou čáru na silnici a ani se neujišťoval, jestli přes ni projíždí jako první. Jen se pravou rukou chytil za helmu. Za cílem si pak lehl na řídítka, vydýchal se a dojímal se zároveň, když...

2. září 2026  5:55

Důvěra je, nebo není. Rulík exkluzivně o reprezentaci, extraligovém Kladnu i Jágrovi

Premium
Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna.

Zlatá Praha. Nedotažený zázrak na olympiádě ve čtvrtfinále proti Kanadě. Zdánlivě krapet hořký konec a přestup k extraligovému Kladnu. Radim Rulík se po třech letech rozloučil s hokejovou...

2. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

11. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cartageny do Lorcy

Matthew Brennan si jede pro vítězství na Vueltě v hromadném dojezdu druhé etapy.

11. etapa Vuelty 2026 nabízí příležitost pro čistokrevné sprintery. Peloton se vydá na 151,3 kilometru dlouhou trasu z Cartageny do Lorcy, na které závodníky čeká převýšení kolem 1 300 metrů....

1. září 2026  22:35

Plzeň přivádí další slovenský talent, osmnáctiletý stoper Pališčák jde ze Žiliny

Tobiáš Pališčák v dresu MSK Žilina

Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. Osmnáctiletý fotbalista podepsal smlouvu na čtyři roky, uvedl klub na svém webu. Západočeši po postupu do Evropské ligy...

1. září 2026  21:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.