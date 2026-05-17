Dětství ve 3000 metrech nad mořem a přezdívka Ještěr. Narváez si žije italský sen

Autor:
  8:00
Vysloužil si přezdívku El Lagarto, Ještěr. Prý proto, jak se dokáže proplést mezi soupeři a v nestřežený moment tvrdě zaútočit. V osmé etapě italského Gira to ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez jasně potvrdil. A slaví už druhé vítězství!
Jhonatan Narváez na pódiu slaví vítězství v 8. etapě Gira.

Jhonatan Narváez na pódiu slaví vítězství v 8. etapě Gira. | foto: Reuters

Jhonatan Narváez na pódiu slaví vítězství v 8. etapě Gira.
Medaile za vítězství v 8. etapě Gira na krku Jhonatana Narváeze
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez vítězí v 8. etapě Gira.
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez vítězí v 8. etapě Gira.
14 fotografií

Když za cílem sesedl z kola, nejprve skromně děkoval dánskému parťákovi z UAE Emirates-XRG Mikkelu Bjergovi.

Právě s ním a ještě s Norem Andreasem Leknessundem z Uno-X se devětadvacetiletý Narváez pustil do úniku, načež se Bjerg naprosto podřídil jeho úspěchu.

Rozhodující nástup si Ekvádorec nechal na kopec deset a půl kilometru před páskou. Počíhal si na vhodný moment, překvapil Leknessunda, získal malý náskok, který už bezpečně udržel.

Narváez si v prudkých stěnách dojel pro druhý triumf, favorité se na Giru šetřili

Těsně před finišem dopnul rozevlátý dres, políbil řetízek na krku a nad hlavou rukou roztočil pomyslné laso. „Mužem dne je Mikkel,“ děkoval a připomínal složitou situaci v UAE, které hned v úvodu po pádu Adama Yatese přišlo o šance na celkové pořadí, navíc pokračuje už jen v pěti lidech. „Musíme proto hrát chytře. Což se nám ale daří. V týmu je dobrá atmosféra a věřím, že ještě nějaká vítězství přidáme v dalších týdnech. Třeba i já.“

Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez vítězí v 8. etapě Gira.

Už tak je pro něj tohle Giro snové. „Hlavně představuje velké zadostiučinění po tom, co všechno jsem si vytrpěl v lednu,“ vzpomínal.

Na australském Tour Down Under ve čtvrté etapě spadl, zlomil si obratle, na několik týdnů musel na kolo zapomenout a vynechal celou jarní klasikářskou část sezony. „Psychicky to bylo dost náročné, ale pořád jsem si opakoval, že se nesmím vzdát,“ vykládal chlapík, který na italském klání slavil celkově počtvrté a před dvěma roky jeden den vezl i růžový dres.

Kostky? V Evropě se po nich jezdí?

Mentálně mu ve chmurném období pomohlo, že mu tým dovolil po dobu rekonvalescence odletět domů do Ekvádoru. Právě zde dělal své první cyklistické krůčky.

Narodil v El Playón de San Francisco. Ačkoli zde žije jen zhruba 1500 obyvatel, pochází odtud i další profesionál Jefferson Cepeda a poblíž vyrůstal taky nejslavnější cyklista země Richard Carapaz.

Narváez říká, že na kole jezdil, kam až mu paměť sahá. Jeho otec byl vášnivým amatérem a starší bratr až do osmnácti závodil. Maličký Jhonathan chtěl být jako oni. První kolo dostal ve čtyřech a v deseti už taky závodil.

V nadmořské výšce 3000 metrů den co den hltal kilometry a rozvíjel svůj talent. Během studií se připojil do cyklistického klubu založeného jedním z jeho učitelů, bývalým olympionikem Juanem Carlosem Roserem, v němž rostl i Carapaz.

Sledoval evropské závody a hltal Španěla Alberta Contadora. „Když jsem byl dítě, mým snem bylo jezdit ve World Tour,“ povídal Narváez. „Vítězství? O nich jsem tolik nepřemýšlel. Už jen myšlenka, že bych dostal šanci mi přišla dost silná.“

A pak se to skutečně stalo.

Kolumbijský cyklista Jhonatan Narváez (Ineos) útočí v jedenácté etapě Vuelty.

V šestnácti letech Narváez vyhrál klání Vuelta del Futuro před vycházející kolumbijskou hvězdou Eganem Bernalem. Skrze farmářskou formaci Quick-Stepu Klein Constantia, jež sídlila v Česku, se dostal do prvního týmu belgické stáje, načež si ho vyhlédl Ineos, ve kterém do loňského přestupu do UAE strávil šest let.

„Když jsem se připojil ke Quick-Stepu, šlo o nejlepší klasikářský tým. A když jsem se přidal k Ineosu, bylo to v době, kdy měli Chrise Frooma a Bernala a dominovali etapovým závodům. Ale bylo pro mě skvělé, že jsem mohl sledovat všechny ty kluky a učit se od nich,“ vykládal.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Samozřejmě, že pro něj přestup do Evropy představoval šok. Nejen po životní, ale i závodní stránce.

„Třeba kostky! Abych byl upřímný: nikdy předtím jsem na nich nejel,“ vybavuje si. „Znal jsem je z fotek a záběrů z televize, ale až v Belgii jsem poznal, o čem jsou. U nás v Ekvádoru totiž bývají jen na náměstích. Když jsem přátelům řekl, že po nich musím závodit, nevěřili mi!“

Porazil Pogačara

Dlouho patřil mezi oddané pomocníky.

Na vlastní šance si musel trpělivě počkat, ovšem když přišly, uměl je proměnit.

El Lagarto, vysloužil si za to přezdívku.

„Ve skutečnosti to byla přezdívka mého bratra, protože vyhrával závody rychlými, nečekanými a agresivními útoky. Ale on s cyklistikou skončil a přešla na mě, protože jezdím podobně,“ upřesňuje.

TRIUMF. Jhonatan Narváez poráží ve spurtu první etapy i Tadeje Pogačara (vlevo) a získává první růžový dres 107. ročníku Gira.

Ukázal to na Kolem Rakouska, kde v roce 2023 vyhrál tři etapy a celkovou klasifikaci. Nebo na ekvádorských šampionátech, z nichž má tři tituly. Ale hlavně se zaskvěl Giru v roce 2024, kde v úvodní etapě v Turíně ve sprintu trojice zaskočil i slovinského fenoména a svého nynějšího parťáka Tadeje Pogačara.

„Samozřejmě to bylo nejlepší vítězství mé kariéry,“ ohlíží se. „Porazit Tadeje a získat maglia rosa bylo opravdu úžasné a hodně to ovlivnilo mou kariéru. Pamatuju si, jak to tehdy bolelo, protože v kopcích útočil. Ale věděl jsem, že když se ho udržím, ve sprintu budu mít šanci. Byl jsem na limitu, ale ve sjezdu před cílem jsem se vzpamatoval. A pak jsem to zvládl. Neuvěřitelný den.“

I tohle Giro pro něj píše příběhy, na které jen tak nezapomene.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Šok ve Fribourgu, není to však poprvé. Připomeňte si i další porážky s outsidery

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

První zápas zvládli čeští hokejisté podle předpokladů bez problému. Ten druhý, papírově ještě snazší nikoli. Prohráli s týmem, který se naposledy taktak zachránil a rok předtím dokonce na elitním...

17. května 2026  8:10

Buffalo otočilo v Montrealu a vynutilo si rozhodující sedmý zápas, Dobeš střídal

Útočník Buffala Konsta Helenius překonává brankáře Montrealu Jakuba Dobeše.

Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli na ledě Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas série. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo...

17. května 2026  7:02,  aktualizováno  8:09

Dětství ve 3000 metrech nad mořem a přezdívka Ještěr. Narváez si žije italský sen

Jhonatan Narváez na pódiu slaví vítězství v 8. etapě Gira.

Vysloužil si přezdívku El Lagarto, Ještěr. Prý proto, jak se dokáže proplést mezi soupeři a v nestřežený moment tvrdě zaútočit. V osmé etapě italského Gira to ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez...

17. května 2026

Oktagon: Tarzan v Hannoveru bavil, Holzer skolil mazáka z UFC a zůstává neporažen

Max Holzer porazil v Hannoveru Khalida Tahu a připsal si 12. výhru v řadě.

Oktagon 88 v Hannoveru nabídl deset zápasů a hned osm předčasných ukončení! Největší pozornost se soustředila na poslední dva duely, v nichž byli v akci oblíbenci německých fanoušků – Max Holzer a...

17. května 2026  7:50

Gólman Horák: Celý život fandím Čechům a já je teď porazím. Snad mi nezapálí auto!

Slovinští hokejisté slaví s brankářem Lukášem Horákem vítězství nad Českem v...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byla to pro něj unikátní záležitost. Na mistrovství světa nastoupit v brance soupeře proti Čechům, jeho krajanům? „Snažil jsem se na to nemyslet, ale od začátku na mě dýchly české písničky dýdžeje!“...

17. května 2026  7:18

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Sporný moment v závěru. Rulík viděl jasný faul, Galvas hlásil: Na sudí to nesvádějme

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Hráči sklopili hlavy, diváci bučeli a naštvaně rozhazovali rukama. Částečně kvůli historickému nezdaru, částečně kvůli momentu, který v prodloužení předcházel vítězné slovinské trefě. Měli rozhodčí...

17. května 2026

Hrdlička o Plíškové: Téměř všichni ji odepsali. Zachránil ji chirurg Realu Madrid

Premium
Karolína Plíšková se hecuje ve třetím kole turnaje v Madridu.

Příští týden se tenistka Karolína Plíšková po dlouhých čtrnácti letech opět představí v grandslamové kvalifikaci. Bývalá světová jednička zkusí uspět na Roland Garros, což bere jako další výzvu při...

17. května 2026

Gól na 2:2? Ani to nechci řešit... Sedlák po prohře se Slovinci: Zavinili jsme si ji sami

Český útočník Lukáš Sedlák napadá rozehrávku Blaže Gregorce ze Slovinska.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Národní tým měl herní převahu, soupeře jasně přestřílel. Ale že by měl obrovský počet vyložených šancí? To zase ne. Prohra s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení je obrovským zklamáním. „Málo...

16. května 2026  23:47

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

16. května 2026  23:11,  aktualizováno  23:42

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

16. května 2026  7:55,  aktualizováno  23:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.