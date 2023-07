Práce v zahradnictví, až v šestnácti skutečnou cyklistkou. O šampionce Tour

Za cílem osmé etapy si sedla na silnici. Ruce schovala v dlaních, kroutila hlavou.

Do závěrečné časovky šla sice s pohodlným náskokem 1:50 minuty na druhou Polku Katarzynu Niewiadomou, chtěla si ale počkat až právě na tento moment. Až bude její triumf definitivní, až bude mít jasné, že si může jít pro trofej.

„Je to boží,“ usmívala se šestadvacetiletá Nizozemka.

Druhý ročník ženské Tour spolu s týmem SD Works zcela opanovaly. Z osmi etap ovládly čtyři. Sama Volleringová slavila v královském dílu s cílem na Tourmaletu, na jehož vrchol dorazila o 1:50 minuty před Niewiadomou.

„Věděla jsem, že jedu celkem dobře, ale že až tak? Takový odstup jsem nečekala,“ líčila Volleringová.

JÁ VYHRÁLA? Nizozemka Demi Volleringová po triumfu na Tour de France 2023.

Ani jí tak moc nemuselo vadit, že v páté etapě dostala dvacetisekundovou penalizaci za jízdu v háku za týmovým vozidlem. I s ní neměla konkurenci, nejblíže jí celkově byly Niewiadomá a belgická týmová kolegyně Lotte Kopecká s tříminutovým mankem.

Ne, o nové šampionce nebylo pochyb.

„Triumf si zasloužila,“ uznala loni vítězná a nyní čtvrtá Nizozemka Annemiek van Vleutenová. „Je vážně silná, všestranná, zvládá všechen ten tlak. Má toho ještě spoustu před sebou.“

Cyklistiku nemám jako práci

Volleringová tak potvrzuje slova, která o ní už dlouho zní. Když před dvěma lety končila nizozemská cyklistická hvězda Anna van der Breggenová, právě ona ji v očích mnohých fanoušků měla nahradit.

„Snad se s těmi očekávání vyrovnám,“ říkala tehdy Volleringová. „Ale popravdě, já to tak nevnímám. V mých očích žádná hvězda nejsem.“

Dost možná to bylo i proto, že s opravdovou soutěžní cyklistikou začala celkem pozdě. Až v šestnácti letech vstoupila do prvního pořádného klubu RWC Ahoy a objížděla větší závody. Do té doby si čas strávený na kole především užívala, nebyla pod tlakem a neslýchala o sobě, že ten či onen den musí bezpodmínečně vyhrát.

Dnes už to má samozřejmě jinak a jen pro radost na kole nejezdí. Nadšení v ní ale pořád zůstává.

„Cyklistiku mám tak ráda, že ji neberu jako práci, ale spíš jako koníček,“ povídá. „Možná se to jednou změní, ale teď si všechno hlavně užívám. Dobře, když prší a musím na trénink, tak tedy moc ne… Ale jinak kolo miluju.“

PRO VÍTĚZSTVÍ. Nizozemka Demi Volleringová si jede pro triumf na Tour de France 2023.

Už jako malou ji bavilo jezdit po ulici na dětském kole s postranními kolečky. Sama si pak vzala do hlavy, že se musí naučit bez nich tak, jako to umí starší holky kolem ní.

„Ještě jsem se na kolo ani pořádně nevešla, ale trvala jsem na tom, že už prostě žádná kolečka nebudou,“ smála se.

Když byla starší, zalíbila se jí jízda na silnici. Přidala se do místní tréninkové skupiny a čas od času se zúčastnila některých závodů, v nichž se jí dařilo. Problém ale byl, že měla mladšího bratra, dvě sestry, a navíc její rodiče vlastní zahradnictví, takže nepřicházelo v úvahu, že by mohla celé víkendy trávit po soustředěních a závodech.

Kdepak jen samá zábava. Pracovala v otcově skleníku a do toho si ještě přivydělávala na brigádách v dalších dvou zahradnictvích.

„A k tomu jsem ještě zvládla odjet na trénink. Takže celkem náročné,“ vyprávěla.

Královna klasik i Tour

Práce postupně nechávala, až když ve zmíněných šestnácti letech vstoupila do prvního většího klubu a začala sbírat výraznější úspěchy.

Zjišťovala, že bude asi vážně nadaná. I když proti mnohých vrstevnicím měla tréninkové manko, rychle ho doháněla. Poznávala, že se na zátěž adaptuje rychleji, že lépe regeneruje. Navíc byla obrovsky univerzální.

Demi Volleringová jako vítězka Lutych - Bastogne - Lutych

„Nevadí mi kostky, delší kopce, sprinty. Mám ráda, když jsou těžké podmínky,“ říká.

Bylo tedy asi jen otázkou času, než si ji vyhlédne nějaký ještě větší tým.

I ona si to uvědomovala a stála před otázkou: Mám se vzdát práce úplně a zkusit se stát profesionálkou?

„Šlo o těžké rozhodnutí. Říkala jsem si, jestli se mi to vyplatí,“ líčila. „Ale pomohl mi přítel, který mi potvrdil, že si mám věřit a že mi sen o profesionální cyklistice vyjde.“

A měl pravdu.

V roce 2021 si Volleringovou vyhlédl worldtourový tým SD Workx. Už v první sezoně vyhrála Lutych, druhá byla na Amstelu a celkově třetí na Giru. V další obsadila druhou příčku na Amstelu, na Tour a třetí pozice brala na Lutychu a Valonském šípu.

A letos? Dominance, jen těžko hledá konkurenci. V žebříčku UCI vévodí pořadí cyklistek. Na kontě má už patnáct vítězství, ovládla Strade Bianche, všechny tři ardenské klasiky, což se do té doby mezi ženami dosud povedlo jen van der Breggenové, a teď slavila i na Tour.

„Vlastně tomu pořád nemůžu uvěřit,“ líčila po francouzské Grand Tour na tiskové konferenci. „Seběhlo se to všechno tak rychle. Po předposlední etapě jsme na hotel dorazily až v půl dvanácté, měly jsme rychlou masáž, sprchu a šly spát. Další den jsem se zase soustředila na časovku. Myslím, že to všechno vstřebám až tak za dva dny, kdy budu s rodinou.“

A třeba si už řekne: Ty jo, vždyť já jsem vážně hvězda.