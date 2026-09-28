Volleringová vybojovala životní úspěch a duhový trikot v závodu s hromadným startem, který měřil 180 kilometrů.
Není jasné, v jaké fázi a jak konkrétně se provinila. Podle rozhodčích porušila pravidlo UCI týkající se použití nepovolené pozice nebo bodu opory na kole, což může být nebezpečné pro samotnou cyklistku či ostatní účastnice závodu.
|
Mistryní světa je Nizozemka Volleringová. V Montrealu potvrdila roli favoritky
S pokutou a odečtem bodů přišla pro novou šampionku i žlutá karta. Stejný trest dostala také Rakušanka Katharina Sadniková. Další medaile za Volleringovou vybojovaly v Kanadě stříbrná Polka Kasia Niewiadomá a bronzová Italka Elisa Longová Borghiniová. Češky v pelotonu nebyly.