Del Toro a Seixas se zatím šetří. Na bývalém Dauphiné slavil z úniku Charmig

„Je to neuvěřitelný pocit. Nemívám během roku moc takových příležitostí,“ řekl Charmig, jenž se 12 kilometrů před cílem odpoutal ze skupiny uprchlíků, která si vypracovala na peloton až šestiminutový náskok.
„Byla to opravdu hodně dlouhá etapa, takže jsem musel na závěr ušetřit co nejvíce sil. Věděl jsem, že to poslední stoupání mi bude sedět,“ dodal jezdec norského týmu Uno-X Mobility.
Průběžné pořadí dál vede Francouz Alex Baudin, který ovládl po úniku první etapu. V úterý je na programu týmová časovka.
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Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?
Dva ostře sledovaní mladíci Mexičan Isaac del Toro z UAE a Francouz Paul Seixas z Decathlonu na sebe ve druhé etapě neútočili a celou ji strávili v balíku. Del Toro projel páskou jako 26., Seixas 30.
V celkové klasifikaci mexické hvězdě UAE patří třináctá pozice s mankem 44 sekund, vyzyvatel Tadeje Pogačara na blížící se Tour de France je se stejnou ztrátou patnáctý.
Cyklistický závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)
2. etapa (234,3 km):
1. Charmig (Dán./Uno-X Mobility) 5:40:29, 2. Renard-Haquin (Fr./Picnic PostNL), 3. Van Mechelen (Belg./Bahrain Victorious) oba -41, 4. García (Šp./Movistar) -43, 5. Braz Afonso (Fr./Groupama-FDJ United) -44, 6. Thomas (Fr./Cofidis) -1:56.
Průběžné pořadí: 1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 9:27:40, 2. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 3. Vermaerke (USA/UAE Emirates-XRG), 4. Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM), 5. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike), 6. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) všichni -32.