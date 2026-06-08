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Del Toro a Seixas se zatím šetří. Na bývalém Dauphiné slavil z úniku Charmig

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  18:26
Po dlouhém úniku vyhrál dánský cyklista Anthon Charmig druhou etapu závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes, dříve známého jako Critérium du Dauphiné. V nejdelší etapě 78. ročníku, která měřila 234 kilometrů, triumfoval s náskokem 41 sekund a připsal si druhé vítězství v kariéře.

Anthon Charmig z Uno-X si jede pro vítězství ve druhé etapě závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes | foto: Profimedia.cz

„Je to neuvěřitelný pocit. Nemívám během roku moc takových příležitostí,“ řekl Charmig, jenž se 12 kilometrů před cílem odpoutal ze skupiny uprchlíků, která si vypracovala na peloton až šestiminutový náskok.

„Byla to opravdu hodně dlouhá etapa, takže jsem musel na závěr ušetřit co nejvíce sil. Věděl jsem, že to poslední stoupání mi bude sedět,“ dodal jezdec norského týmu Uno-X Mobility.

Průběžné pořadí dál vede Francouz Alex Baudin, který ovládl po úniku první etapu. V úterý je na programu týmová časovka.

Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?

Dva ostře sledovaní mladíci Mexičan Isaac del Toro z UAE a Francouz Paul Seixas z Decathlonu na sebe ve druhé etapě neútočili a celou ji strávili v balíku. Del Toro projel páskou jako 26., Seixas 30.

V celkové klasifikaci mexické hvězdě UAE patří třináctá pozice s mankem 44 sekund, vyzyvatel Tadeje Pogačara na blížící se Tour de France je se stejnou ztrátou patnáctý.

Cyklistický závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)

2. etapa (234,3 km):

1. Charmig (Dán./Uno-X Mobility) 5:40:29, 2. Renard-Haquin (Fr./Picnic PostNL), 3. Van Mechelen (Belg./Bahrain Victorious) oba -41, 4. García (Šp./Movistar) -43, 5. Braz Afonso (Fr./Groupama-FDJ United) -44, 6. Thomas (Fr./Cofidis) -1:56.

Průběžné pořadí: 1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 9:27:40, 2. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 3. Vermaerke (USA/UAE Emirates-XRG), 4. Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM), 5. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike), 6. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) všichni -32.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Plíšková vs. KesslerováTenis - - 8. 6. 2026:Plíšková vs. Kesslerová //www.idnes.cz/sport
Živě5:5
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 4. zápas - 8. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
Živě74:74
  • 2.00
  • 7.80
  • 2.10
Guerrieri vs. SvrčinaTenis - - 8. 6. 2026:Guerrieri vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 3:4
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Viďmanová vs. FruhvirtováTenis - - 8. 6. 2026:Viďmanová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 20:00
  • 2.34
  • -
  • 1.53
Nizozemsko vs. UzbekistánFotbal - - 8. 6. 2026:Nizozemsko vs. Uzbekistán //www.idnes.cz/sport
8. 6. 20:45
  • 1.19
  • 6.82
  • 13.50
Francie vs. Sev. IrskoFotbal - - 8. 6. 2026:Francie vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
8. 6. 21:10
  • 1.12
  • 9.16
  • 19.40
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